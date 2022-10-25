25 октября 2022
8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

Здоровье

09:08

  • 44
8 продуктов, которые укрепляют иммунитет
3 способа сделать френч минималистичным

Мода

24 октября 18:02

  • 246
3 способа сделать френч минималистичным
5 фактов о сахаре, которые вы раньше не знали

Здоровье

24 октября 17:00

  • 254
5 фактов о сахаре, которые вы раньше не знали

25 октября 2022 09:08

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

С наступлением осени грипп, ковид и прочие вирусные заболевания нещадно атакуют нас, ослабляют иммунитет и портят настроение. Эксперты рекомендуют не поддаваться панике, а с большим вниманием готовиться к новому сезону, не забывать пить витамины, не нервничать по пустякам, заниматься спортом и питаться разнообразно. Шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания "ЗОЖигай" Сергей Леонов утверждает, что в рационе современного человека непременно должны быть не только привычные лимон, лук, помидор, но также и необычные - черный чеснок, бобы мунг, чай из тулси - продукты, которые укрепляют иммунитет и помогают чувствовать себя бодрее.

1. ЧЕРНАЯ РЕДЬКА

Черная редька содержит дефензин - антимикробные пептиды, которые повышают именно клеточный иммунитет - сопротивляемость организма перед инфекциями. Редьку можно есть в свежем виде, в салате, но в идеале - ферментированную.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

2. БОБЫ МУНГ И МАШ

Проращивайте бобы, ешьте зеленые ростки или проваренные тушеные бобы маш. В них содержится особый резистентный крахмал. Кроме того, бобы маш содержат антигрибковые компоненты. Осень - коварное время, когда обостряются хронические инфекции, а сопротивляемость организма падает. Маш нужно использовать вместо антиэйдж гарниров или добавлять проростки в салаты.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

3. УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ

Урбеч - это натуральный концентрат, который я рекомендую смешивать с топленым маслом или добавлять к блюдам, как сладкую помазку. Еще урбеч можно использовать в качестве соуса в соленом виде. В нем содержится знаменитый кукурбитол, который убивает круглых червей в организме - гельминтов.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

4. ЦИНК

Что важно для межсезонья - цинк. Цинк входит в металлопротеиназы - активные центры важных ферментов, связанных с иммунитетом. В жменьке тыквенных семечек больше 60-70% - суточной нормы, то есть это функциональный продукт. Блюда с тыквой особенно популярны осенью: мякоть тыквы в охлажденном виде или в виде тыквенных пирогов, панкейков. Все это источники резистентного крахмала. Вы также можете добавлять в рацион тыквенное варенье или мармелад на пиктине/агаре, чтобы получить свою норму бета-каротина, помощь в усвоении витамина А. Резистентные крахмалы очень важны для микробиоты, для слизистого слоя, для наращивания бифидобактерий. Кроме того, пектин - это антивоспалительный элемент и самый важный пробиотик.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

5. ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК

Используют больше как приправу, он придает утонченный вкус блюдам. Черный чеснок можно использовать в паштете. Эксперты рекомендуют его использовать в рационе как лекарственное средство натощак, а также в течение дня: 3 раза в день в качестве элемента функциональной кухни. В черном чесноке увеличивается количество полисахаридов, пищевых волокон, а также количество сапонинов, терпиноидов - это все антимикробные и антигрибные, антимикотические вещества, причем достаточно серьезные.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

6. ЧАЙ ИЗ ТУЛСИ

Базилик - это мягкий адаптоген: он повышает сопротивляемость организма и к инфекциям, и к стрессу, нормализует уровень кортизола - гормона стресса. Обладает легким седативным эффектом, особенно для людей, которые находятся в постоянном стрессе, повышает тонус. Смешивайте чай с камбучей в соотношении 50 на 50. На основе чая тулси можно сделать желе - как функциональное питание.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

7. ПЕРУАНСКАЯ МАКА

Перуанская мака - это растение, которое также известно под названием "перуанский женьшень", плод маки - сильный адаптоген. На основе пудры пируанской маки можно делать полезные десерты: ореховые шарики из вымоченного кешью, миндаля. Перуанская мака повышает уровень половых гормонов, дает силу, выносливость. В основу из вымоченных орехов или фиников вмешиваем ¼ ложки чайной ложки перуанской маки.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

8. ФЕРМЕНТИРОВАННАЯ СВЕКЛА

Ферментированная свекла содержит беталоины, антоцианиды - антиоксиданты, которые способствуют восстановлению после окислительного стресса, болезней, инфекций. Кроме того, свекла - гепатопротектор, важный элемент здоровья гепатобилиарной системы, т.е. желчного пузыря и печени. Ферментированная свекла благотворно влияет на работу кишечника, снимает воспаления, заживляет язвы.

8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

elle.ru


Просмотров: 44

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

5 октября 12:05

  • 1 412
3 важных факта о детоксе

Здоровье

4 октября 10:06

  • 1 918
3 ежедневные привычки, которые портят кожу - ФОТО

Здоровье

2 октября 09:28

  • 873
Неочевидные продукты, мешающие похудеть