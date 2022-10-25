8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

2. БОБЫ МУНГ И МАШ

Проращивайте бобы, ешьте зеленые ростки или проваренные тушеные бобы маш. В них содержится особый резистентный крахмал. Кроме того, бобы маш содержат антигрибковые компоненты. Осень - коварное время, когда обостряются хронические инфекции, а сопротивляемость организма падает. Маш нужно использовать вместо антиэйдж гарниров или добавлять проростки в салаты.

3. УРБЕЧ ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ

Урбеч - это натуральный концентрат, который я рекомендую смешивать с топленым маслом или добавлять к блюдам, как сладкую помазку. Еще урбеч можно использовать в качестве соуса в соленом виде. В нем содержится знаменитый кукурбитол, который убивает круглых червей в организме - гельминтов.

4. ЦИНК

Что важно для межсезонья - цинк. Цинк входит в металлопротеиназы - активные центры важных ферментов, связанных с иммунитетом. В жменьке тыквенных семечек больше 60-70% - суточной нормы, то есть это функциональный продукт. Блюда с тыквой особенно популярны осенью: мякоть тыквы в охлажденном виде или в виде тыквенных пирогов, панкейков. Все это источники резистентного крахмала. Вы также можете добавлять в рацион тыквенное варенье или мармелад на пиктине/агаре, чтобы получить свою норму бета-каротина, помощь в усвоении витамина А. Резистентные крахмалы очень важны для микробиоты, для слизистого слоя, для наращивания бифидобактерий. Кроме того, пектин - это антивоспалительный элемент и самый важный пробиотик.

5. ЧЕРНЫЙ ЧЕСНОК

Используют больше как приправу, он придает утонченный вкус блюдам. Черный чеснок можно использовать в паштете. Эксперты рекомендуют его использовать в рационе как лекарственное средство натощак, а также в течение дня: 3 раза в день в качестве элемента функциональной кухни. В черном чесноке увеличивается количество полисахаридов, пищевых волокон, а также количество сапонинов, терпиноидов - это все антимикробные и антигрибные, антимикотические вещества, причем достаточно серьезные.

6. ЧАЙ ИЗ ТУЛСИ

Базилик - это мягкий адаптоген: он повышает сопротивляемость организма и к инфекциям, и к стрессу, нормализует уровень кортизола - гормона стресса. Обладает легким седативным эффектом, особенно для людей, которые находятся в постоянном стрессе, повышает тонус. Смешивайте чай с камбучей в соотношении 50 на 50. На основе чая тулси можно сделать желе - как функциональное питание.

7. ПЕРУАНСКАЯ МАКА

Перуанская мака - это растение, которое также известно под названием "перуанский женьшень", плод маки - сильный адаптоген. На основе пудры пируанской маки можно делать полезные десерты: ореховые шарики из вымоченного кешью, миндаля. Перуанская мака повышает уровень половых гормонов, дает силу, выносливость. В основу из вымоченных орехов или фиников вмешиваем ¼ ложки чайной ложки перуанской маки.

8. ФЕРМЕНТИРОВАННАЯ СВЕКЛА

Ферментированная свекла содержит беталоины, антоцианиды - антиоксиданты, которые способствуют восстановлению после окислительного стресса, болезней, инфекций. Кроме того, свекла - гепатопротектор, важный элемент здоровья гепатобилиарной системы, т.е. желчного пузыря и печени. Ферментированная свекла благотворно влияет на работу кишечника, снимает воспаления, заживляет язвы.

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