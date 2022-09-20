Как обхитрить жизнь и продлить молодость: китайская мудрость - ФОТО



"Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже".

Как передает Day.Az со ссылкой на cluber.com.ua, старость прежде всего в голове...

Считается, что яркая, полноценная жизнь - это до 40-50-ти. Потом - доживание. Процесс увядания, в котором ничего интересного не происходит. А старость так и вовсе страшит немощью и бессилием.

Из-за этой ошибки мышления мы сами у себя отбираем самые счастливые годы жизни.

"Старости не существует, пока вы сами этого не захотите" - говорит нейрофизиолог Н.Бехтерева.

Я помню, как наткнулась на ролик из Ютуб - автор снял стариков и старушек, которые улыбаются на камеру и говорят, сколько им лет. Им от 95 до 100. Я не верила своим глазам - четкая речь, ясный взгляд. Мне казалось, что столько не живут.

Как им это удалось?

Китайская пословица гласит:

"Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже".

Долголетие - это не только здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Это прежде всего мысленная установка. Она не ограничивается оптимизмом, а включает в себя еще несколько важных пунктов:

1. Хорошие отношения с окружающими

Все мы родились под своими звездами, у каждого свой темперамент - есть уживчивые люди, а есть - их полные противоположности. Найти общий язык со всеми, даже с самыми близкими - невероятно сложно.

Китайцы раскрывают секрет:

"Не говори, если это не изменит тишину к лучшему".

Можно хвалить, поддерживать людей, делать им комплименты, а критиковать, учить и указывать - строго запрещается. Позвольте им быть самими собой рядом с вами, такими, какие есть. И отношения моментально наладятся.

Прямолинейность - спорная черта характера. Во-первых, человек все равно сделает все по-своему. Во-вторых, вы тоже можете ошибаться.

"Чем длиннее язык, тем короче жизнь".

2. Атмосфера, которую вы создаете

"Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают".

Моя соседка жалуется: дети и внуки так редко навещают ее. Но ведь она столько для них сделала! Образование дала, квартиры и машины купила...

Я как-то попала к ней на семейное собрание: все сидят молча, боятся слово лишнее сказать, чтобы не вызвать ее упрек или гнев.

Вот если бы хохотали - была бы совершенно другая сила притяжения. Вы будете жить дольше, если людям нравится находиться рядом с вами.

3. Постоянное самообразование

"Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься".

Тренировка мозга так же важна, как тренировка мышц. Это именно тот случай, когда вы, помогая своим пожилым родственникам, оказываете им медвежью услугу.

"Я уже старая, у меня мозги не варят, помогай" - сказала 50-ти летняя женщина своей дочери. И та стала решать за нее все вопросы: заказывать за нее билеты, платить коммуналку, писать письма в инстанции, настраивать интернет и телевидение, заключать договоры. Как хорошо иметь отзывчивую дочь!

Но вместе с тем, женщина расслабила собственные нейронные связи, выпала из бурлящего потока жизни.

4. Жить здесь и сейчас

"Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время - сегодня".

Казалось бы, расслабься и наслаждайся жизнью. Но не все это могут. Начинают перебирать в голове события прошлых лет, жалеют об упущенных возможностях.

Китайцы суеверны: они убеждены - с нами происходит только то, что должно было произойти. Не больше и не меньше. Жизнь - это путь, который нас чему-то учит. И других - на нашем примере.

Не стоит себя винить или клеймить. Не важно, что вы сделали или не сделали в прошлом. Постарайтесь быть счастливым сейчас, с тем, что вы имеете, с теми, кто рядом.