Что съесть после тренировки, чтобы закрепить результат? - ФОТО

Перекус может ускорить жиросжигание и помочь мышцам восстановиться

Как передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru, после активных занятий спортом возникает сильное чувство голода: это легко объяснимо, потеряв калории, организм стремится их восполнить. Но, чтобы результат от занятий радовал, важно знать, как питаться после тренировок. Диетологи считают, что рацион может свести на нет все старания.

Когда есть после тренировки

Специалисты по питанию считают, что идеальное время для еды после занятий спортом - через 30-40 минут после окончания занятия. Это связано с тем, что после тренировки открывается окно максимального усвоения белков и углеводов. Нутрициологи объясняют, что съеденное в этот период усвоится гораздо быстрее и пойдет на восстановление мышц, а не уйдет в жир.

Кроме того, еда после активных занятий спортом сигнализирует, что сложный для организма момент закончен и можно прекращать выработку кортизола. Если упустить момент и остаться голодной, тело еще долго будет работать в энергосберегающем режиме.

Чем перекусить после тренировки

Чтобы прекратить выработку кортизола, диетологи рекомендуют съесть что-то углеводное. Отличный выбор - жидкая сладкая пища, углеводы из которой легко усваиваются. Если есть не хочется, можно выпить стакан виноградного сока. Идеальную порцию углеводов рассчитывайте из соотношения: 1 грамм на килограмм идеального веса. Хотите весить 60 килограмм? После тренировки выпейте сок с 60 граммами углеводов. В виноградном соке содержится 38 грамм углеводов на 100 грамм.

Если готовы съесть что-то более существенное, выберите простую углеводную пишу без содержания жиров: картофель, фрукты, рис, мармелад, мед, шоколад.

Те, кто стремится не похудеть, а нарастить мышечную массу, выбирают после тренировки белковую пищу. Самый простой вариант - выпить протеиновый коктейль с соком или водой. Молоком в этом случае порошок лучше не разводить, чтобы не включать в рацион жиры.

Можно съесть белковую пищу объемом с ладонь, но помнить, что жиры замедлят поступление углеводов и белков в кровь: выбирайте постное мясо. Например, куриную грудку.

Отличный способ восполнить белки и помочь мышцам восстановиться, съесть порцию бобовых овощной салат без заправки. При этом не стоит перекусывать в дни тренировок орехами или бутербродами, а еще стоит отказаться от соусов - в них содержатся ненужные жиры.

Пейте воду

Вода - первое, что требуется вашему организму после тренировки. Она помогает компенсировать потерю жидкости и восстанавливает кровообращение. Пейте бикарбонатную воду - она позволит нормализовать уровень PH.

После тренировки стоит выпить стакан газированной минеральной воды, она быстрее восстановит баланс и восполнит потерянную жидкость.