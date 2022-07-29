Это смертельно опасно! Почему нельзя выщипывать волосы в носу

Современные взгляды на эстетику человеческого тела предписывают женщинам удалять волосы почти на всех участках, а от ненужной растительности в носу избавляются даже мужчины. Но специалисты уверены, что это не просто больно, но и очень опасно. Оказывается, всего одно неосторожное движение пинцетом может привести к серьезным проблема.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, после того, как несколько волосков удалены, луковицы соседних могут начать расти неправильно. Скорее всего, это приведет к тому, что в носу появятся вросшие волоски, вызывающие постоянный дискомфорт и боль. Избавиться от них в таком труднодоступном месте очень сложно.

Кроме того, вросшие волоски приводят к образованию гнойников. На нежной слизистой эти ощущения будут по-настоящему мучительными.

Во-вторых, волосы в носу имеют прямое практическое назначение - они служат барьером для бактерий и вирусов. Удаляя волосок, вы оставляете на слизистой микроскопическую ранку, которой вполне достаточно, чтобы вредные микроорганизмы попали прямо в кровь. Отсюда недалеко до серьезных недугов - заражения крови и сепсиса.

Не стоит забывать, что нос находится в "треугольнике смерти". Так доктора именуют участок лица, ограниченный ртом, носом и носогубными складками. Все дело в том, что здесь расположены вены и сосуды, по которым кровь попадает прямо в пещеристое тело мозга.

Заражение при выдавливании прыща в этой области или выщипывания волос может грозить почти мгновенным заражением и даже летальным исходом.

По мнению дерматологов, инфекция может не достигнуть мозга, но попасть, например, в глаз и начать там размножение, приведя к нагноению слизистых или потерей зрения.

Как же удалять волосы в носу, если они доставляют дискомфорт?

Можно воспользоваться маленькими ножничками с закругленными концами, предварительно простерилизовав их. Некоторые советуют прибегать к восковой депиляции. Действительно, шанс занести инфекцию при таком способе заметно ниже, но появляются другие опасности - получить ожог и раздражение.

Самым быстрым методом удаления волос в носу остается триммер, которым можно просто аккуратно подстричь волоски, которые выглядят неэстетично

Womanhit.ru