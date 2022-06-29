Эффективная диета на 7 дней: правила, особенности, меню

Существует большое количество различных диет, рассчитанных именно на 7 дней. Приведем пример одной из самых эффективных диет, благодаря которой можно сбросить до 4-5 кг лишнего веса.
Диета на 7 дней или как избавиться от лишних килограммов с пользой для организма
Диета на 7 дней идеально подходит для того, чтобы сократить объем желудка и подготовить его к правильному питанию, к которому вы должны перейти после выхода из диеты. Диета на 7 дней состоит из нескольких видов монодиет, среди которых есть водный день. И это не означает, что в этот день вам предстоит пить только воду или бульон, разрешается также употреблять йогурты, кефир, овощные и фруктовые свежевыжатые коктейли, компоты, молочные коктейли и т.д. Что касается молочных продуктов, то процент их жирности должен быть минимальным, а в йогуртах не должно быть сахара.
В овощной день диеты на 7 дней разрешается добавлять растительное масло и употреблять овощи как в сыром, так и печеном и вареном виде. Фруктовый день разнообразен, так как выбор фруктов остается за вами. Единственное, старайтесь меньше есть фруктов сладких, таких как бананы и виноград. В белковый день диеты на 7 дней можно есть рыбу, морепродукты, вареную курицу без кожи, белки яиц, нежирный творог и фасоль.
Если вам действительно понравилась диета на 7 дней, ее можно продлить, но лишь на 2-3 дня, придерживаясь меню 7-го дня.
Под строгим запретом для диеты на 7 дней лишь соль, сахар и алкоголь. Все остальное остается на ваше усмотрение. Но знайте, позволяя себе что-то лишнее, вы уменьшаете шанс похудеть на максимально возможное количество килограммов. Диета на 7 дней, как и любые другие строгие диеты, противопоказана людям с заболеваниями желудка, почек, сердца и печени. Для таких людей существует достаточное количество специальных диет без вреда для организма.
Меню диеты на 7 дней
День 1: водный день
- Завтрак: 200мл кефира и чай без сахара.
- Обед: 200г куриного бульона без соли.
- Полдник: 150-200г натурального йогурта.
- Ужин: 200мл молока с низким процентом жирности.
День 2: овощной день
- Завтрак: два помидора.
- Обед: салат из огурцов, свежей капусты и зелени с растительным маслом.
- Полдник: два огурца.
- Ужин: салат из огурцов, сладкого болгарского перца и зелени.
День 3: водный день
- Завтрак: 200мл молочного коктейля, чай без сахара.
- Второй завтрак: 200мл молока с низким процентом жирности.
- Обед: 150-200г куриного бульона без соли.
- Полдник: 200г кефира.
- Ужин: 200мл молока с низким процентом жирности.
День 4: фруктовый день
- Завтрак: два апельсина.
- Второй завтрак: один грейпфрут.
- Обед: салат из яблок, киви и апельсинов.
- Полдник: яблоко и груша.
- Ужин: одни грейпфрут.
День 5: белковый день
- Завтрак: два яйца.
- Второй завтрак: 200г вареной рыбы.
- Обед: 150г вареной курицы и 100г вареного гороха.
- Полдник: 100г творога.
- Ужин: 100г сыра.
День 6: водный день
- Завтрак: 200г кефира и чай без сахара.
- Второй завтрак: 200г сока грейпфрута.
- Обед: 200г куриного бульона без соли.
- Полдник: 200г молочного коктейля.
- Ужин: 200г молока.
День 7: выход из диеты
- Завтрак: 2 яйца и зеленый чай без сахара.
- Второй завтрак: любой фрукт.
- Обед: суп с гречкой или рисом.
- Полдник: любой фрукт.
- Ужин: салат из овощей с растительным маслом.
Разумеется, меню диеты на 7 дней, представленное здесь - условное. Руководствуясь главными правилами рациона при такой диете, вы можете менять продукты по своему усмотрению. Главное, придерживаться этих правил и стараться не позволять себе лишнего.