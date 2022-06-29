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Эффективная диета на 7 дней: правила, особенности, меню

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Эффективная диета на 7 дней: правила, особенности, меню

Существует большое количество различных диет, рассчитанных именно на 7 дней. Приведем пример одной из самых эффективных диет, благодаря которой можно сбросить до 4-5 кг лишнего веса.

Диета на 7 дней или как избавиться от лишних килограммов с пользой для организма

Диета на 7 дней идеально подходит для того, чтобы сократить объем желудка и подготовить его к правильному питанию, к которому вы должны перейти после выхода из диеты. Диета на 7 дней состоит из нескольких видов монодиет, среди которых есть водный день. И это не означает, что в этот день вам предстоит пить только воду или бульон, разрешается также употреблять йогурты, кефир, овощные и фруктовые свежевыжатые коктейли, компоты, молочные коктейли и т.д. Что касается молочных продуктов, то процент их жирности должен быть минимальным, а в йогуртах не должно быть сахара.

В овощной день диеты на 7 дней разрешается добавлять растительное масло и употреблять овощи как в сыром, так и печеном и вареном виде. Фруктовый день разнообразен, так как выбор фруктов остается за вами. Единственное, старайтесь меньше есть фруктов сладких, таких как бананы и виноград. В белковый день диеты на 7 дней можно есть рыбу, морепродукты, вареную курицу без кожи, белки яиц, нежирный творог и фасоль.

Если вам действительно понравилась диета на 7 дней, ее можно продлить, но лишь на 2-3 дня, придерживаясь меню 7-го дня.

Под строгим запретом для диеты на 7 дней лишь соль, сахар и алкоголь. Все остальное остается на ваше усмотрение. Но знайте, позволяя себе что-то лишнее, вы уменьшаете шанс похудеть на максимально возможное количество килограммов. Диета на 7 дней, как и любые другие строгие диеты, противопоказана людям с заболеваниями желудка, почек, сердца и печени. Для таких людей существует достаточное количество специальных диет без вреда для организма.

Меню диеты на 7 дней

День 1: водный день

  •     Завтрак: 200мл кефира и чай без сахара.
  •     Обед: 200г куриного бульона без соли.
  •     Полдник: 150-200г натурального йогурта.
  •     Ужин: 200мл молока с низким процентом жирности.

День 2: овощной день

  •     Завтрак: два помидора.
  •     Обед: салат из огурцов, свежей капусты и зелени с растительным маслом.
  •     Полдник: два огурца.
  •     Ужин: салат из огурцов, сладкого болгарского перца и зелени.

День 3: водный день

  •     Завтрак: 200мл молочного коктейля, чай без сахара.
  •     Второй завтрак: 200мл молока с низким процентом жирности.
  •     Обед: 150-200г куриного бульона без соли.
  •     Полдник: 200г кефира.
  •     Ужин: 200мл молока с низким процентом жирности.

День 4: фруктовый день

  •     Завтрак: два апельсина.
  •     Второй завтрак: один грейпфрут.
  •     Обед: салат из яблок, киви и апельсинов.
  •     Полдник: яблоко и груша.
  •     Ужин: одни грейпфрут.

День 5: белковый день

  •     Завтрак: два яйца.
  •     Второй завтрак: 200г вареной рыбы.
  •     Обед: 150г вареной курицы и 100г вареного гороха.
  •     Полдник: 100г творога.
  •     Ужин: 100г сыра.

День 6: водный день

  •     Завтрак: 200г кефира и чай без сахара.
  •     Второй завтрак: 200г сока грейпфрута.
  •     Обед: 200г куриного бульона без соли.
  •     Полдник: 200г молочного коктейля.
  •     Ужин: 200г молока.

День 7: выход из диеты

  •     Завтрак: 2 яйца и зеленый чай без сахара.
  •     Второй завтрак: любой фрукт.
  •     Обед: суп с гречкой или рисом.
  •     Полдник: любой фрукт.
  •     Ужин: салат из овощей с растительным маслом.

Разумеется, меню диеты на 7 дней, представленное здесь - условное. Руководствуясь главными правилами рациона при такой диете, вы можете менять продукты по своему усмотрению. Главное, придерживаться этих правил и стараться не позволять себе лишнего.

Woman.ru


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