Питьевые диеты: иногда чтобы похудеть, надо не есть, а пить!

Как понятно уже из названия, любая питьевая диета - будь то методика похудения на кефире, на бульонах, на зеленом чае, на соках или даже на простой воде - основана на употреблении жидкости. А предусмотрена ли хоть какая-то еда во время питьевой диеты, или все, что попадает в организм - должно быть исключительно в жидком виде? И как долго можно держать питьевую диету? А главное - какие результаты приносит эта система похудения?

Питьевая диета во всем своем многообразии

Очевидно, что питьевая диета - это не какая-то особая и конкретная диета, а лишь принцип питания, который определяет форму употребления пищи, оставляя за вами выбор продуктов. Иными словами, вы всё должны поглощать только в жидком виде, однако под этим "всё" понимаются только здоровые, натуральные и низкокалорийные продукты.

Часто можно встретить поклонников соковой диеты - безусловно, они тоже практикуют питьевое питание. Как и фанаты диеты на кефире, диеты на зеленом чае, поклонники имбирного напитка для похудения, и даже самые "выносливые" из всех - адепты диеты на воде.

Если вы разумный здравомыслящий человек, то наверняка понимаете, что питьевая диета не может строиться на молочных коктейлях из известного ресторана, на алкогольных напитках, на сладкой газировке, какао, кофе, промышленных питьевых йогуртах и подобных продуктах. Строго говоря, питьевой режим вполне будет соблюден, однако ни о каком похудении здесь и речи быть не может.

Что можно пить в рамках диеты

Вода. При водной питьевой диете ежедневно нужно выпивать 2 л чистой, негазированной воды. Но такая методика сама строгая и сложная, мало кто ее выдерживает. Поскольку она относится к голоданию, сидеть на ней допустимо более 3 дней. Лучший вариант питьевой диеты на воду - это разгрузочные 1-3 дня в месяц, когда вы употребляете только воду. Кроме того, к такой строгой питьевой диете нужно готовиться, ежедневно уменьшая количество потребляемой пищи за неделю до ее начала и так же медленно возвращаться к привычному рациону питания.

Бульон. Он может быть куриным, рыбным или говяжьим, а также овощным. Его нужно готовить самостоятельно и из натуральных продуктов 9никакие полуфабрикаты не подходят). Добавлять соль при варении разрешено, также можно добавлять морковь, сельдерей, из зелени - петрушку. Перец добавлять не желательно, он разжигает аппетит, так же как и лук.

Молочные продукты в жидком виде также могут быть основой питьевой диеты. Если это кефир - то обязательно маложирный, также как и ряженка, бифидок или питьевой йогурт без наполнителей. Также можно взять за основу молоко жирностью не более 1,5 процентов. Но считается, что молоко не достаточно хорошо усваивается организмом взрослых людей, поэтому рекомендуется выбирать кисломолочные продукты.

Свежевыжатый сок. Подойдут апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный соки. Лучше выбирать несладкие фрукты. Грейпфрут вообще считается первоклассным продуктом для снижения веса. Но надо быть осторожным и проверить, нет ли у вас аллергии, прежде чем приступить к соковой диете. А главное при выборе питьевой диеты на соках помнить: свежевыжатые соки нельзя употреблять в натуральном виде - их обязательно следует разбавлять негазированной водой в соотношении 1:1.

Чай. Выбирайте зеленый, черный, красный или фруктовый чаи, но обязательно листовой и хорошего качества. Пить его нужно не сладким, можно добавлять обезжиренное молоко или лимон.

Морс или компот. Эти напитки также подходят для питьевой диеты. Они варятся не сладкими из фруктов и ягод. Также можно приготовить овсяный кисель, он наиболее сытный.

Овощные смузи. Помимо фруктовых соков для питьевой диеты прекрасно подойдут и овощные - соки или смузи. Далеко не всегда они бывают приятными на вкус, но если проявить терпение и немного поэкспериментировать, то можно подобрать приемлемый для себя вариант.

Протеиновые коктейли. Пожалуй, это самый эффективный и быстрый вариант питьевой диеты. Как известно - белковые диеты относятся к числу наиболее результативных. Однако, чтобы употреблять белковые коктейли без ущерба для здоровья, необходимо быть уверенными в том, что у вас нет хронических заболеваний. А кроме того, при употреблении большого количества белка необходимо строго следить за водным режимом - пить много негазированной воды (иначе белок просто не будет усваиваться).

Крайне желательно установить себе график употребления "пищи" - например, каждые 2 часа по 1-1,5 стакана. Или каждые три часа - чуть с большим количеством. А в перерывах не забывайте пить достаточное количество чистой воды.

Сколько длится питьевая диета

Самая продолжительная из более-менее известных питьевых диет длится около 30 дней. Ее меню нельзя назвать скудным и аскетичным, но все продукты и "блюда" употребляются исключительно в жидком виде. По утрам - свежевыжатые фруктовые соки и зеленый чай (естественно без сахара, сиропов и варенья), ближе к обеду - легкие бульоны (всегда вторые или даже третьи) и овощные смузи, вечером - кефир и протеиновые коктейли, а на протяжении всего дня с утра до вечера - еще и вода в довольно внушительных объемах.

Считаете, что питьевая диета, даже если держать ее всего 4-5 дней, прекрасно разгружает кишечник, выводя токсины и так называемый "пищевой мусор" и стимулирует организм использовать уже накопившийся жир в счет текущих энергозатрат (так как жидкий рацион при правильном его соблюдении содержит относительно мало калорий).

Однако, столь длительный срок - 20-30 и более дней - это скорее экстремальный вариант питьевой диеты. Тогда как ни один диетолог, почти наверняка, никому не посоветует придерживаться такого режима питания (во всяком случае вне постоянного стационарного наблюдения) более, чем 12-14 дней.

Наиболее популярной "дистанцией" любой питьевой диеты считается срок 7-10 дней.

Если вы выбираете для своей питьевой диеты низкокалорийные продукты, за один прием выпиваете небольшое количество жидкости (поверьте: если пить бульон из-под пельменей кастрюлями несколько дней подряд, желанное похудение вряд ли настанет, хотя формально никто не сможет вас упрекнуть в том, что ваша диета все это время не была питьевой), много бываете на свежем воздухе, а возможно даже - занимаетесь спортом в разумных рамках, то за 7 дней питьевой диеты вы вполне можете ожидать от себя потерю 5-7 кг лишних кило.

Диета "Питьевой день"

Напомним самый простой вариант питьевой диеты - день на воде. Суть проста: на протяжении всего дня разрешается пить только чистую негазированную воду. Такие дни считаются разгрузочными, и их можно проводить один раз в неделю или 2-3 раза в месяц. В это время вы можете пить только воду, в неограниченном количестве, но не менее 2 л в день, или же провести день на свежевыжатом апельсиновом, грейпфрутовом или яблочном соке, смешанном с водой в пропорции 1:1, при этом сохраняя водный режим - 1,5 л в день. Подобные питьевые дни дни на воде дают вашему организму отдохнуть от нагрузки, связанной с постоянным перевариванием пищи. Наша пищеварительная система нуждается в очищении, как раз этот процесс и запускается во время таких разгрузочных дней.

Готовиться нужно заранее. За неделю до этого перейдите на здоровое питание. Eсли вы любитель майонеза, соусов, колбасных изделий и жирненького, жареного и сладкого, исключите эту пищу из рациона на неделю. За пару дней до начала диеты "питьевой день" ешьте только каши, фрукты и овощи. Всю неделю пейте напитки без сахара, а за один день до начала диеты перейдите на зеленый чай. Также выпивайте до 2 л воды ежедневно.

Выходить из диеты нужно плавно, постепенно добавляя нежирные продукты - вначале овощи, фрукты, каши, потом нежирные белковые продукты, через пару недель можно постепенно вернуться к привычному рациону. Но, опять же, налегать на мучные изделия, сладкое, жирное сразу не стоит.

После диеты "питьевой день" ваш желудок сократится, и в дальнейшем вы начнете есть меньше, при этом быстро насыщаясь. Поэтому такие разгрузочные дни позволяют снизить аппетит и плавно перейти к здоровому питанию. За этот день у вас уйдет 1-2 килограмма лишнего веса.

Питьевая диета на 7 дней

За недельную питьевую диету можно похудеть до 7 килограмм. За основу можно взять соки из овощей, фруктов, нежирные молочные продукты, бульоны. Кроме жидкой пищи, обязательно нужно следить за водой - количество выпиваемой за день воды должно быть не менее 1,5 л. Также можно пить несладкий зеленый (листовой) чай в неограниченном количестве. Чтобы не пресытиться каким-то одним продуктом, дни диеты можно чередовать.Например:

1 день - на молоке или кефире;

2 день - на бульоне;

3 день - на соках;

4 день - чайный;

5 день - протеиновый или йогуртовый;

6 день - на компоте (курага, чернослив, изюм, варить без сахара);

Последний день - соковый.

Выход из питьевой диеты

Выход из недельной питьевой диеты должен быть плавным. На следующий день, после завершения питьевой диеты, начните завтрак с небольшой порции овсяной каши на воде. Обед и ужин остается питьевым. Такой режим соблюдайте 2-3 дня. Затем переходите на новый уровень - на завтрак съешьте блюдо, которое вам нравится: яйцо, йогурт, сыр, но не нужно налегать на мучное. На обед приготовьте кашу и съешьте яблоко или банан. Ужин питьевой. И уже на вторую неделю начинайте питаться три раза в день с добавлением белковых нежирных продуктов и овощей. На третью неделю увеличивайте количество углеводов в рационе. Постепенно вводите в рацион соль и ржаной хлеб, макароны, крупы, картофель.

Woman.ru