Сок алоэ — простое средство для красоты и здоровья волос

Сок алоэ широко применяется для лечения и укрепления волос.

Сок алоэ для волос как и для всего организма в целом очень полезен. Применять можно как и собственноручно приготовленный сок алоэ из столетника, растущего на подоконнике, или, не расстраиваясь, что столетника дома нет, купить сок алоэ в аптеке. В любом случае, нет такой проблемы, с которой сок алоэ бы не справился.

Сок алоэ для волос

Сок алоэ для волос полезен невероятно. Да и, честно говоря, в применении прост. Если есть желание сделать волосы более здоровыми, можно чистый сок алоэ либо втирать в кожу головы, либо просто добавить 1ч.л. сока в шампунь. Сок алоэ может избавить от ломкости волос, себореи, укрепляет волосы, как говорится в рекламе, изнутри и до самых кончиков. Правда, точно не знаешь, но, скорее всего, сок алоэ даже эффективней созданных человеком средств.

Сок алоэ для волос полезен потому, что содержит в себе множество питательных веществ, которые помогают коже обновляться быстрее, способствуют заживлению мелких повреждений, стимулируют рост, привносят гладкость и эластичность, блеск. Сок алоэ может излечить от себореи и выпадения волос, укрепляет фолликулы волос и стимулирует рост волос, укрепляя их. Более того, чтобы добиться густых и красивых ресниц, можно на ночь проводить по ним щеточкой, смоченной в соке алоэ.

Сок алоэ входит во множество продаваемых средств для волос, что неудивительно. Косметические бренды взяли его целебные свойства на вооружение. Более того, в шампунях, масках, бальзамах сок алоэ может соседствовать с другими полезными веществами, что усилит его действие. Но, конечно, сок алоэ для волос можно использовать и в домашних рецептах.

Сок алоэ для волос: рецепты

Лучше всего для волос, если сок алоэ будет своим - то есть, выжатый из нижних мясистых листьев собственного трехлетнего столетника. Но если растение слишком молодо или его вообще нет, можно купить сок алоэ в аптеке. Помните о сроках - если волосы нужно вылечить, то маски нужно делать раз или два в неделю, если нужно провести профилактику или просто оздоровить волосы, то маски нужно делать раз или два в месяц.

Чтобы сделать волосы более густыми, нужно обратиться к рецепту маски из сока алоэ, желтка, оливкового масла, чеснока (да, лучше маску делать в выходной, запах будет специфическим) и крапивы (или лопуха). Крапиву можно купить в аптеке, если есть желание ее собрать самой, следует помнить, что она должна расти вдали от трасс, лучше всего, в здоровой местности - например, в лесу. Конечно, растение должно быть здоровым - это касается и алоэ, и крапивы, и лопуха (если брать вместо крапивы его). Крапиву (или лопух) следует заварить на 15 минут, дать остыть. Для рецепта требуется этот отвар в количестве 3ст.л. Его нужно добавить к 1ч.л. масла, нескольким каплям чесночного сока, 1ст.л. сока алоэ, а затем взбить с желтком. Нанести на корни волос и кожу головы, накрыть полотенцем, оставить на полчаса, после помыть голову.

Чтобы укрепить волосы, понадобится сок алоэ и пара куриных яиц (или 4 перепелиных). 1ст.лю сока алоэ нужно смешать с двумя (или четырьмя, если перепелиные) желтками, нанести на кожу головы, расческой распределить по длине волос. Лучше всего потом голову утеплить, то есть, накрыть чем-нибудь. Маску оставляют на полчаса, смывают - но не моют голову, смывают без шампуня или иных средств!

Если волосы выпадают, если они ломкие и выглядят болезненно, понадобятся не только сок алоэ и желтки, а еще горчица (точнее - горчичный порошок), мед и лук (снова внимание - маску нужно будет делать, имея запас времени, чтобы запах выветрился). Итак, 1ст.л. сока алоэ нужно смешать с 1ст.л. лукового сока и 1ст.л. меда, одним желтком и 1ч.л. горчичного порошка. Смесь нанести на корни волос, укрыть или нет - судя по ощущениям. Через 35-40 минут смыть.

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