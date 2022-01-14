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Британка узнала, что у нее рак, похудев на 22 килограмма

Жительница Англии похудела на 22 килограмма и узнала, что у нее рак груди, пишет Fox News. Оказалось, лишний вес и слой жира скрывал опухоль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Андреа Ричардсон из деревни Коппулл в 2019 году решила, что ей пора худеть. Как рассказала 49-летняя женщина, у нее не было проблем с лишним весом до рождения первого ребенка. После этого британка начала полнеть.

"Моя одежда становилась все теснее, но я даже не осознавала, что с каждым разом покупала вещи на размер больше, пока не сделала уборку. Мне казалось, что мой живот лежит на коленях", - рассказала женщина.

Благодаря диете и правильному питанию Ричардсон похудела на 22 килограмма, а потом захотела провериться на рак груди, услышав неприятную историю от знакомых. Обследование неожиданно показало, что у нее онкология.

"Опухоль была очень близко к моей грудной клетке. Если бы я не потеряла вес, ее не обнаружили бы на столь ранней стадии, а моя история сильно бы отличалась от той, которой я делюсь сегодня", - добавила Ричардсон.

После обнаружения опухоли Андреа перенесла две операции по ее удалению и прошла лучевую терапию - на лечение ушло пять месяцев.

"Звучит безумно, но я чувствую себя счастливой. Рак груди изменил меня к лучшему", - заключила британка.


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