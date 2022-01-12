Приводим кожу в порядок за 3 дня

Свадьба, выпускной, первое свидание, фотосессия - причин устроить быстрый "детокс" для кожи может быть миллион. Мы подскажем, как вернуть ей здоровый цвет, упругость и гладкость всего за три дня.

Первый день

Усиль увлажнение

Девушкам с сухой и тусклой кожей стоит в первую очередь позаботиться о достойном увлажнении. Конечно же, ты не можешь наносить двойную порцию крема или увеличить количество "подходов" с двух до пяти. Для того, чтобы кожа максимального долго оставалась увлаженной и питательные компоненты проникали в нее глубже, воспользуйся сывороткой. Специалисты уверяют, что кожа не только будет выглядеть лучше, но и морщинки уменьшатся на 30%.

Добавь в рацион продукты с Омега-3

Ни один крем не будет действенным, если ты будешь есть жирную, жареную и сладкую еду. Все, что попадает в наш желудок, сразу же видно на коже. На три дня тебе придется серьезно пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты с Омега-3 жирными кислотами. Лосось, треска, палтус, орехи, чай чиа помогут тебе за короткие сроки избавиться от покраснений, одутловатости, высыпаний.

Уменьши количество молочных продуктов

Как бы грустно это ни звучало, но тебе придется полностью отказаться от молока, творога, сыра, кефира и других молочных продуктов. Специалисты утверждают, что такие гормоны, как прогестерон и инсулин, входящие в состав коровьего молока, могут провоцировать появление прыщей. Если ты просто не представляешь своей жизни без "молочка", выбирай продукты без лактозы.

Второй день

Занимайся спортом

Все мы знаем преимущества тренировок: сильное сердце, много энергии, красивая фигура - это только часть из них. Но ты и представить себе не можешь, какое положительное влияние имеют упражнения для состояния кожи. Тренировки выводят из организма токсины и улучшают циркуляцию крови, что насыщает кожу кислородом и питательными веществами.

Налегай на фрукты и овощи

Как мы уже говорили: здоровая диета - здоровая кожа. Если ты хочешь, чтобы витамины и микроэлементы, содержащиеся в кремах и сыворотках, работали на максимуме, гарантируй им поддержку в виде полезных продуктов. В первую очередь обрати внимание на витамин А, известный как ретинол, который прекрасно борется с морщинами. Есть он в моркови, тыкве и темных лиственных овощах. Второй по значимости - С - участвует в процессах выработки коллагена. Его можно найти в киви, сладком картофеле и цитрусовых.

Обрати внимание на кожу под глазами

Она настолько тонкая и деликатная, что любые возрастные изменения, недосып или перебор с алкоголем видны на ней в первую очередь. И, вместо того, чтобы заботиться о коже под глазами, мы оставляем ее чуть ли не напоследок. Давай проведем работу над ошибками и впишем крем для кожи под глазами в своей beauty-режим. Желательно, чтобы он содержал такой эффективный компонент, как кофеин.

Третий день

Не нервничай

Не думай, что стресс убивает только твои нервные клетки. Когда ты злишься или чувствуешь беспокойство, в организме начинают активней вырабатываться такие гормоны, как адреналин и кортизол. Этот процесс серьезно влияет на внешний вид кожи. Чтобы успокоиться, выпей чашку чая - научно доказано, что это помогает расслабиться.

Попробуй ночную маску

Обрати внимание на средства с увлажняющим глицерином и гиалуроновой кислотой. В ночное время клетки кожи регенерируются, поэтому она становится более восприимчива к внешним влияниям, а именно ночному крему и маске. Она лучше поглощает питательные вещества и задерживает влагу. Как результат - утром у тебя идеально гладкая, мягкая и шелковистая кожа.

Пей больше воды

Кожу важно увлажнять и снаружи, и внутри. Когда организму недостаточно воды, это заметно: кожа шелушится и теряет упругость. Если ты хочешь вернуть ей молодость и здоровье, обязательно пей много воды. Пока специалисты остановились на 8 стаканах воды, но ты должна корректировать это количество под индивидуальные потребности твоего организма.

ivona.bigmir.net