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8 декабря 2021 20:17

Ученые выяснили, как узнать сильную женщину по пальцам

Женщины, у которых указательный палец короче безымянного, могут быть физически сильнее. С подробностями можно ознакомиться в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пальцевый индекс - соотношение длин указательного и безымянного пальцев, обусловленное влиянием половых гормонов во время внутриутробного развития. У женщин разница между длиной указательного и безымянного пальца обычно больше, чем у мужчин, и указательный палец длиннее.

Исследователи измерили пальцевый индекс и силу хвата у 125 здоровых женщин 19-31 года. Оказалось, чем длиннее был безымянный палец женщины, тем крепче был хват. На длину безымянного пальца влияет уровень пренатального тестостерона - и, очевидно, он дает больше силы мышцам.

Снижение силы хвата связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, ХОБЛ и других болезней. Понимание факторов, которые влияют на силу хвата, помогут более эффективно использовать этот биомаркер для оценки рисков.


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