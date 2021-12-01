5 причин, которые отбивают желание заниматься спортом

Читай, что убивает мотивацию к физическим упражнениям и как ее возродить.

Ты выбрала неправильный для себя вид спорта

На определенные виды спорта тоже существует мода. Раньше была очень популярна йога, теперь все пытаются накачать стальной пресс и бразильскую попу в спортзале. Но если ты будешь бездумно следовать фитнес-трендам, а не заниматься тем видом спорта, который тебе по душе, тренировки очень быстро наскучат.

Ты взяла слишком интенсивный темп

Многие люди считают, что результат будет быстрее и качественнее, если тренироваться как можно больше и как можно чаще. На самом деле, для роста и восстановления мышцам необходим отдых. А излишнее рвение приведет только к плохому настроению, боли в мышцах и потере мотивации.

У тебя нет четкого плана занятий

Если каждый раз ты будешь выполнять только те упражнения, на которые у тебя сегодня есть настроение, результатов придется ждать очень долго. А это серьезно подрывает желание заниматься спортом. Тренировка будет гораздо эффективнее, если выработать четкий план занятий и неукоснительно ему следовать.

Ты занимаешься одна

Занятия в одиночку часто вызывают скуку. Поэтому подключи к спорту сестру, маму или подругу. Так соблазн отменить тренировку без уважительной причины станет меньше.

Тебе не нравится твоя спортивная форма

Старая футболка, спортивные штаны с вытянутыми коленками и разбитые кроссовки - подобная экипировка не прибавит мотивации. Если ты купишь не только удобную, но и красивую форму, у тебя появится желание выгуливать ее почаще.

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