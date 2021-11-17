Что происходит, когда вы начинаете заниматься йогой

Йога - практика с тысячелетней историей, и своих позиций она не сдает до сих пор. Почему так получается? Все просто. Йога способствует омоложению тела и ума, помогает сосредоточиться на себе и своем внутреннем мире. Так что занятия йогой - это время, чтобы совершенствоваться физически и духовно, учиться разбираться с проблемами и, конечно, получать удовольствие!

Но и это далеко не все. Вот 7 вещей, которые обязательно произойдут с вами, когда вы начнете заниматься йогой. Готовы к переменам к лучшему? Начинайте практиковать йогу.

Вы научитесь отпускать все плохое

На занятиях йогой нет конкуренции, есть только вы и то, насколько далеко вы готовы зайти в развитии своего тела и сознания. Практикуя йогу, вы можете заметить, что старые негативные эмоции вновь приходят в то время, когда вы принимаете определенную позу. Это происходит потому, что йога - путь к самоисцелению и совершенствованию на физическом и духовном уровне. Практика высвобождает даже самые старые переживания и помогает научиться отпускать их, чтобы жить здесь и сейчас с удовольствием и радостью.

Вы приобретете уверенность в себе

Йога позволяет лучше узнать себя и свое тело. Только представьте, что сможете легко держать вес своего тела в любой даже самой изощренной асане! Виртуозное владение своим телом не оставит места для сомнений в собственных силах.

Вы начнете следить за тем, что вы едите

Приобретая новое осознание своего тела, вы заметите, что желание съесть что-нибудь неполезное, жирное или сладкое вас оставит. Йога подарит вам ощущение легкости, сохранить которое захочется надолго. К тому же ваш метаболизм начнет постепенно улучшаться, а организм поймет, что может использовать витамины и минералы с большей эффективностью, и будет подсказывать вам, что из продуктов питания ему необходимо для здорового функционирования.

Вы будете лучше спать

Йога привнесет в вашу жизнь спокойствие и размеренность, что так необходимы для крепкого ночного сна. А хороший сон не замедлит сказаться самым положительным образом и на других областях вашей жизни - работать станет легче, а производительность возрастет, вы станете менее восприимчивы к стрессу и справитесь с любыми, даже самыми сложными задачами.

Вы научитесь правильно реагировать на происходящее

Йога подарит вам понимание своего тела и того, как оно реагирует на те или иные ситуации, разовьет интуицию. А значит в сложный момент вы точно будете знать, как следует поступить. К тому же йога прививает привычку задавать позитивный настрой на весь день и поддерживать его несмотря ни на что, так что даже самый ненастный день вы проведет с улыбкой на лице.

Вы научитесь использовать дыхание как лекарство

Согласно исследованию в Международном журнале Йоги дыхание положительно влияет на иммунную и нервную систему, помогает скорректировать психологический дисбаланс, который провоцирует стресс или расстройство. Так что смело включайте дыхательные йогические практики в повседневный ритм жизни, чтобы понизить кровяное давление, справиться с беспокойством и раздражительностью. Начните с диафрагмального дыхания - оно отлично подходит для начинающих, потому что требует осознанности и концентрации на том, как вы дышите и что при это чувствуете.

Вы забудете о хронической боли

Исследование Гарвардской медицинской школы показало: регулярные занятия йогой помогают справиться с хронической болью. Так что если вы страдает от болезненных ощущений в шее или пояснице, внимательно отнеситесь к практике йоги. Возможно это то, что вам нужно. Но в любом случае прежде чем начать занятия, не забудьте проконсультироваться с врачом, а также найти учителя йоги и рассказать ему о своих проблемах. Только профессионал поможет вам выстроить курс занятий таким образом, чтобы вы получили только пользу.

Практика йоги способствует не только физическому развитию. Она позволяет бороться с сомнениями, учит уважать и любить себя и окружающих. А также приводит к пониманию, что негативный образ мысли не идет никому на пользу. Занимайтесь йогой, мыслите позитивно и добивайтесь успеха не только на занятиях, но и в жизни.

anysports.tv