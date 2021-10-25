Что такое диета Сиртфуд и может ли она активировать ваши «гены худощавости»?

Эта диета, впервые появившаяся на сцене в 2016 году, стала популярной, когда появились новости о том, что Адель, Пиппа Миддлтон и другие знаменитости якобы следуют ей.

Но как именно питаются люди на этой диете, и что вообще такое "сиртфуд"? Вот что вам нужно знать.

Что такое диета Сиртфуд?

Диету разработали британские диетологи Эйдан Гоггинс и Глен Маттен. Их книга содержит план, который, как они уверяют, поможет "сбросить семь фунтов за семь дней, сохраняя при этом длительную энергию и наслаждаясь любимой едой, включая шоколад, красное вино, клубнику и многое другое".

Гоггинс и Маттен разработали свой план питания, сосредоточенный на потреблении большого количества "сиртфудов", как более простой способ стимулировать гены сиртуинов в организме (иногда называемые "генами худощавости"), тем самым ускоряя потерю веса и улучшая общее состояние здоровья.

Некоторые продукты, которые Гоггинс и Мэттен упоминают в своей книге, включают зеленый чай, ягоды, какао-порошок, куркуму, капусту, лук, петрушку, рукколу, перец чили, кофе, красное вино, грецкие орехи, каперсы, гречку и оливковое масло. Все эти продукты содержат определенные полифенольные соединения, которые увеличивают активность сиртуина.

Можно ли на ней похудеть?

Продукты на растительной основе, содержащие антиоксиданты, могут стать очень полезным дополнением к вашему рациону, способствовать снижению веса или поддержанию здорового веса. Но что касается самой диеты, нет никаких научных данных, чтобы предположить, что она активирует ваши "гены худощавости" или окажет значимое влияние на сиртуины.

Любая потеря веса в результате соблюдения этой диеты, вероятно, может быть связана с потреблением меньшего количества калорий, большего количества клетчатки и потреблением большего количества питательных веществ в целом. Но вы можете это получить и при других планах здорового питания.

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