Ранний признак болезни Паркинсона, который можно заметить во рту

Болезнь Паркинсона (БП) - это прогрессирующее двигательное расстройство, которое может влиять на вашу двигательную функцию. Однако на ранних стадиях болезни симптомы могут принять за что-то другое. Это может привести к поздней диагностике и вмешательству. Что в долгосрочной перспективе может повлиять на качество жизни.

Вот почему так важно распознавать малозаметные признаки, которые могут подсказать вам, что с вашим здоровьем что-то не так. И сейчас мы вам расскажем, на что стоит обратить внимание.

Один симптом БП проявляется в неожиданной части тела

Развитие тремора - один из наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона, которым страдает примерно 80 процентов пациентов с БП. Этот тремор часто возникает в руках, ступнях или ногах. Он имеет тенденцию асимметрично развиваться только на одной стороне тела.

Однако, по данным Американской ассоциации болезни Паркинсона, есть менее известные части тела, которые также могут пострадать от тремора Паркинсона. Эксперты общественной благотворительной организации говорят, что "медленная, ритмичная" дрожь в челюсти, подбородке, рту или языке может указывать на диагноз Паркинсона.

Что характерно для этого симптома?

Не все треморы возникают из-за болезни Паркинсона - у многих есть другие причины. Один из способов помочь отличить тремор БП от чего-то еще - это то, что тремор, связанный с болезнью Паркинсона, - это "тремор в состоянии покоя", то есть он возникает только тогда, когда эта часть тела в остальном неактивна.

Важно немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете симптомы болезни Паркинсона.

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