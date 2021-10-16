7 вещей, которые вы можете сделать уже сегодня, чтобы снизить риск инсульта

Инсульт является основной причиной длительной нетрудоспособности человека. По данным клиники Кливленда, до 50 процентов всех инсультов можно предотвратить. Все, что вам нужно, - это выбор здорового образа жизни. И вы можете начать делать это уже сегодня.

Мы составили для вас список полезных привычек, которые помогут снизить риск инсульта.

Следите за своим весом

Избыточный вес увеличивает риск всех проблем со здоровьем, включая диабет и высокое кровяное давление (факторы риска инсульта). Хорошей новостью является то, что даже потеря 4,5 кг при избыточном весе может существенно повлиять на риск инсульта.

Увеличьте физическую активность

Регулярные физические упражнения могут помочь вам похудеть, снизить кровяное давление и поддерживать здоровый уровень холестерина. Поэтому они напрямую снизят и риск инсульта.

Не пейте слишком много алкоголя

Исследование 2005 года, опубликованное в Stroke, показало, что от одной до шести порций алкоголя в неделю, например вина, пива или ликера, снижает риск ишемического инсульта по сравнению с людьми, которые вообще воздерживались от алкоголя.

Но всё должно быть в меру. Чрезмерное употребление алкоголя связано с множеством проблем со здоровьем, включая повышенный риск инсульта.

Бросьте курить

Отказ от курения является одной из самых важных задач в образе жизни, которые помогут вам значительно снизить риск инсульта.

Понизьте артериальное давление

Эксперты считают, что регулярная проверка артериального давления и принятие мер по его снижению имеют важное значение для снижения риска инсульта.

Придерживайтесь здорового питания

Здоровое питание может помочь снизить кровяное давление. Это также снизит риск диабета, который является заболеванием, связанным с повышенным риском инсульта. Ешьте больше овощей, фруктов и сократите количество насыщенных жиров в рационе.

Следите за своим холестерином

Это - ключ к здоровому образу жизни и способ ограничивать риск серьезных проблем со здоровьем. Высокий уровень ЛПНП, или "плохого" холестерина, закупоривает артерии.

womanel.com