Как Бритни Спирс поставили диагноз деменция и чем это обернулось — разбираем с врачом

Бритни Спирс избавилась от многолетней опеки отца и готова зажить новой жизнью. Контроль со стороны Джейми Спирса, о котором, кажется, никто и слова хорошего не сказал, стал возможен благодаря диагнозу, который поставили певице в 2008 году. Он навсегда изменил жизнь любимицы Америки.

Что мы узнали из фильма "Бритни против Спирса"

Спустя 13 лет отца певицы Джейми Спирса отстранили от опекунства над знаменитой дочерью. Бритни продолжит находиться под опекой до следующего судебного слушания, но в любом случае распоряжаться ее финансами и принимать другие важные решения будет уже не он. Лишь недавно, благодаря эмоциональной речи 39-летней исполнительницы, стало известно о давлении, которое все эти годы оказывал на нее родной отец. В частности, певице установили внутриматочную спираль, чтобы она не смогла забеременеть. Также она не могла принимать решение о замужестве и распоряжаться собственными миллионами. Дети звезды, как известно, живут со своим отцом Кевином Федерлайном, который получает щедрые алименты от бывшей жены.

В 2007 году артистке диагностировали биполярное расстройство личности - диагноз очень распространен в США. Все помнят, как Бритни, переживавшая тогда развод, обрила голову, зайдя в один из салонов по дороге. У нее были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами - этого хватило, чтобы забрать у матери детей. Но опека подразумевает именно недееспособность человека. Задавшись вышепоставленным вопросом, авторы документального фильма для Netflix "Бритни против Спирс" выяснили, что в 2008 году певице диагностировали деменцию.

Создатели пригласили на интервью психиатра Джеймса Эдварда Спара, который поставил этот диагноз певице. Тот повел себя, как старый дипломат. Заметил, что никогда не интересовался поп-музыкой и не стал подтверждать или опровергать диагноз Бритни, попросив показать ему соответствующие документы с его подписью. Мол, подобные заключения конфиденциальны. Не придраться.

Деменция развивается в любом возрасте

Деменция - это синдромокомплекс, который характеризуется изменениями в коре головного мозга и сопряжен с обязательным изменением поведенческих параметров. В коре головного мозга клетки деградируют и происходит умерщвление нервных клеток, почему мозг и становится менее продуктивным. Развитие заболевания возможно в любом возрасте.

Проще говоря, регрессивные изменения при деменции приводят к возникновению сосудистого склероза, из-за чего нарушаются некоторые психические и физиологические процессы - происходит снижение качества синтеза, диагностики и прогнозирования информации. А как известно, уметь грамотно взаимосвязывать прошлое и настоящее, прогнозировать будущее - это ключевые составляющие работы мозга.

Причины деменции различны. Считается, что самым главным провоцирующим фактором являются сосудистые изменения, которые предполагают наличие перемен в кровотоке сосудов головного мозга, вследствие чего мозг либо недостаточно получает крови, либо чрезмерно много получает крови, и это ведет к состоянию недостаточного или избыточного кровоснабжения, а также образованию венозного застоя. В таком случае часть нервной ткани просто гибнет.

Причины возникновения

Другой причиной развития недуга могут стать вирусные заболевания или травмы мозга. Если первые инициируют изменения в клетках мозга и способны вызывать их гибель "изнутри", то травматический фактор относится больше к внешнему деструктиву - возникает травма, приводящая к поражению мозга, вследствие которого гибнет определенный сегмент клеток или происходит нарушение функций этих клеток.

Острая или хроническая гипоксия - тоже один из мотивов развития деменции. Что это такое? Это состояние, связанное с недостатком кислорода, которым человек дышит. Еще один вариант развития деменции может быть связан с токсическим поражением, степень которого весьма различна: от простого алкогольного до химического - краски, газы, выхлопные элементы и так далее. В случае с Бритни Спирс, лечившейся от наркотической зависимости, причиной деменции, можем предположить, могло стать как раз таки токсическое отравление наркотическими веществами.

Несмотря на весьма неутешительное утверждение, заболевание довольно успешно лечится, но для этого необходим длительный период, в течение которого будет проводиться лечение врачом-неврологом в паре с врачом-кардиологом. Следует учитывать процент утраты функций мозга: чем больше утрачено функций, тем меньше вероятность вернуть прежнее состояние пациента.

Добавлю, что достоверной статистики по деменции нет, так как пациенты с подобным заболеванием в чистом виде обращаются за помощью слишком редко. Но стоит учитывать, что множество других заболеваний сопровождаются нарушениями функций мозга и способны вызвать деменцию, расширив список потенциальных пациентов: артериальная гипертензия, депрессия, нарушения сосудистого русла и функций головного мозга, не связанные с нарушением психики.

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