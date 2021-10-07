Как хорошо выспаться при сильной простуде — и почему не надо считать овец

Издание Metro дало 8 советов, которые помогут выспаться даже при сильной простуде.

Попробуйте принять горячий душ - это может помочь прочистить нос и облегчить дыхание. В душевой в это время можно повесить мешочек с лавандой или мятой, чтобы вдыхать полезные пары. После этого нужно переодеться в сухую легкую одежду.

Остудите простыни. Для здорового сна в спальне должна сохраняться температура от 16 до 18°C, и тогда сон под одеялом будет действительно крепким. Остудить постель можно с помощью пластиковой бутылки с замороженной водой. Можно положить в холодильник подушку.

Выпейте чашку расслабляющего горячего чая за час-полтора до сна (не перед самым сном - чтобы не потребовалось просыпаться и идти в уборную). Кроме того, пейте больше воды днем - это поможет в борьбе с болезнью.

Сложите подушки друг на друга - но не больше двух, чтобы не затекла шея. Так выделения из носа не будут копиться в горле и приводить к кашлю.

Попробуйте домашнее полоскание: размешайте в кружке теплой воды половину чайной ложки соли. Прополощите горло и рот, а потом выплюньте. Это должно смягчить болезненные ощущения.

Не считайте овец. Этому старому способу посвятил исследование Оксфордский университет - трюк оказался не эффективным в том, чтобы снизить тревожность. Подумайте о чем-то более расслабляющем: песочном пляже, водопаде, - а по фону включите белый шум.

Напрягайте пальцы ног. Попеременно напрягайте и расслабляйте пальцы ног, каждый раз считая до десяти. Это поможет отвлечься от неприятных ощущений и расслабиться.

wmj.ru