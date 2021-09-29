Как экопродукты обманывают желающих похудеть

Такие экотовары часто выбирают как замену или поддержку физических упражнений. Как сообщает испанский диетолог-нутрициолог Ракель Капель, продукты с маркировками "фитнес", "био", "эко" обманывают - в них не содержатся нужные для снижения веса элементы.

"Например, похудению способствуют блюда с высоким содержанием белка, сложные углеводы, среди которых картофель, злаковые и бобовые, - все то, что насыщает и должно употребляться в меру. И пускай на упаковке написано "фитнес", "диета", "био", "эко" или "цельные злаки", продукт глубокой переработки никогда не будет хорошим вариантом. Такие продукты не просто не помогают насыщению, они специально изготовлены, чтобы стимулировать аппетит",- заверяет диетолог, убеждая не забывать о качественных жирах в рационе.

Их можно найти в авокадо, миндале, фундуке, грецких орехах, оливковом масле. Страсть к сладкому утолят натуральный йогурт, кефир, творог, фрукты или чашка кофе.

wmj.ru