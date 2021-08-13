9 мифов о ЗОЖ - Как не нужно питаться и тренироваться

Мир буквально помешался на здоровом образе жизни, сегодня это не просто забота о себе, но и один из показателей особого статуса. Для кого-то регулярные занятия спортом, здоровое питание и профилактика хронических стрессов стали почти магическими ритуалами. Но даже с учетом бешеной популярности ЗОЖ, эта тема полна мифов, которые поддерживают маркетологи производителей спортпита, БАДов, тренировочного инвентаря и пр. В книге Семена Лавриненко и Анастасии Пономаренко "Диетологические глупости : Низвержение мифов" развенчиваются особенно популярные заблуждения о здоровом образе жизни.

Миф 1. Вам нужно пить не менее 2 литров воды в день

На самом деле количество выпитой за день воды, как и все, что связано со здоровьем, глубоко индивидуально. Так, если у вас проблемы с почками, то пить такое количество жидкости - вредно. Врачи считают, что пить необходимо столько, чтобы человек не испытывал жажды. Все зависит от веса, возраста, характера работы, физической активности, рациона питания человека и даже климата, в котором он находится в данный момент. Не исключайте, что вода поступает в организм с твердой пищей, а также в составе супов, соков и т. д.

Научных доказательств именно этой цифры - 2 литра жидкости в день - пока не обнаружено, ориентируйтесь на собственные ощущения и не допускайте жажды.

Миф 2. Нужно есть больше продуктов, сжигающих жир

У людей какое-то странное представление о биохимических реакциях в нашем организме. Как будто капля ананасового сока - а именно ананас позиционируется как "суперсжигатель жира" - подобна капле "Фэйри". Упала капля сока куда-нибудь на жирный кусочек в желудке - и нет жирного кусочка.

Расщепление жиров - это каскад биохимических реакций, но для того, чтобы "убивать" жир, просто нужно тратить больше энергии, чем вы получаете. А не пить литрами "особые напитки", в надежде расщепить все, что жирное. Это просто соки, а зачастую еще и с большим количеством сахара.

Миф 3. Заниматься в спортивном зале можно без тренера

Здесь обязательно нужно добавить: без хорошего тренера. Ибо плохой тренер не только не нужен, но и вреден.

Плохой тренер заваливает вас сложной информацией и составляет витиеватые схемы тренировок, пытаясь показать, что только он приведет вас к "светлому спортивному будущему". Он не интересуется вашим состоянием здоровья, не следит за пульсом и предлагает свои "авторские" методики тренировок, которые заключаются только в том, чтобы периодически прибавлять веса и подбадривать фразами "давай-давай, ты сможешь".

Хороший тренер делает все наоборот, результаты вы можете заметить после 1-2 месяцев регулярных тренировок.

Миф 4. После прекращения занятий спортом мышцы превращаются в жир

Очень часто фармкомпании рекламируют "волшебные микстуры", чтобы спасти вас от такой напасти. Но если немного подумать, то вы вспомните, что жировая и мышечная ткани имеют разную структуру, поэтому мышцы превратиться в жир никак не могут. Равно как и жир в мышцы. Конечно, если прекратить заниматься фитнесом, то мышцы станут тоньше, но в другой вид ткани точно не превратятся.

Миф 5. Меня устраивает мой вес, но я хочу похудеть в бедрах

Локально избавиться от жировых отложений пока что никому не удавалось. Разве что с помощью хирургов. Даже если вы занимаетесь по 5 раз в неделю, каждый раз проводя по нескольку часов в зале, даже если вы наденете "белье для похудения", намажетесь "жиросжигающими" гелями и выпьете после тренировки "чай для похудения", точечно расправиться с жиром вам не удастся.

Если качать пресс, мышцы в области живота станут более крепкими и упругими. Да, жировые отложения станут менее заметны, но никуда не исчезнут! Сжигание жира невозможно без аэробной нагрузки, то есть имеются в виду продолжительные тренировки при достаточно низком пульсе. Будьте уверены, в этом случае вы будете сжигать жир везде, а не только в области бедер.

Миф 6. С возрастом сложно привести в порядок фигуру, потому что замедляется обмен веществ

Конечно, чем мы старше, чем медленнее происходят все процессы в нашем организме. Но замедляется обмен веществ всего на 2% каждое десятилетие. Так что если постепенно снижать калорийность и порционное количество пищи, вы не заметите особых изменений в усвоении продуктов.

Главный враг, который подкарауливает нас вместе с возрастом, - снижение общей физической активности. В юности любая активность, любое приключение воспринимается с энтузиазмом. С возрастом во весь рост встает этот дурацкий вопрос: зачем? Зачем ходить в фитнес-клуб, когда можно посидеть в соцсетях и обсудить новую прическу какой-нибудь сериальной героини? А если еще и питаться высококалорийной пищей, то правда, похудеть и привести в порядок фигуру вам вряд ли удастся.

Миф 7. Чтобы похудеть, нужно обязательно исключить из рациона углеводы

Исключив углеводы, вы внесете дисбаланс в систему питания, потому что углеводы нам необходимы. Правильное питание включает в себя белки, жиры и углеводы. Одно не работает без другого.

Миф 8. Идеальный вес - это рост минус 110

Данная формула была придумана более 100 лет тому назад, советские читательницы познакомились с ней в книге С. Вендровска "100 минут для красоты и здоровья", изданной в середине 1980-х. Но помните, что важна не столько конечная цифра в килограммах, сколько структура тела, соотношение жировой и мышечной массы. Заботьтесь прежде всего о ней, а не о мифических цифрах на напольных весах.

Миф 9. Нельзя есть после 18:00

Можно есть любую легкоусвояемую пищу, преимущественно белковую. Исключите на ночь продукты, вызывающие брожение: вино, кефир, сдобное тесто. Да-да, даже безобидный кефир лучше пить за 2-3 часа до сна.

Если вы ложитесь спасть около полуночи, с шести до двенадцати пройдет шесть часов. А потом ваш организм будет томиться в ожидании завтрака еще минимум 6-7 часов. Согласитесь, довольно большой перерыв в еде!

Никогда, никогда не верьте любым мифам о быстрых результатах, если это касается здоровья и красивой фигуры. Никакие волшебные таблетки, равно как и амулеты из барсучьих лапок на шее, заговоренные при полной луне, не позволят вам быстро убрать то, что вы копили годами, а иногда и десятилетиями. Поможет только одно - кропотливая работа с учетом особенностей психики, физиологии и под руководством грамотного специалиста.

anysports.tv