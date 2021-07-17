5 ежедневных привычек, из-за которых кожа стареет быстрее

Конечно, старение кожи - естественный процесс, от которого никуда не деться. Однако, часто, девушки ускоряют его, сами того не замечая.

Косметологи уверены, многие ежедневные привычки ускоряют старение кожи. В частности, речь идет о следующих моментах.

Стресс

Стресс - первая причина преждевременного старения кожи. Да, в современном мире есть много причин для того, чтобы нервничать, но постарайся реагировать на проблемы проще.

Врачи советуют принимать Магний В6, есть побольше овощей и фруктов, а также заниматься йогой. Кроме того, изменить свое отношение к окружающему может помочь психолог.

Много жирного

Много жирной еды в рационе негативно влияет на выработку коллагена и эластина - белков, которые и отвечают за молодость кожи.

Старайся есть жирное изредка, а в ежедневном рационе питания придерживайся строгих правил.

Солнце

Солнце - еще один враг молодости. Всегда пользуйся средствами для кожи с солнцезащитным фактором, а также не забывай, что находиться под прямыми солнечными лучами крайне нежелательно.

После прогулки под солнцем, всегда делай увлажняющую маску.

Рутина

Ежедневная рутина: работа, дом, дети, приготовление еды и уборка, вгоняет человека в состояние уныния. Врачи говорят, что это очень плохо для мозга и советуют пренебрегать какими-то рутинными обязанностями в пользу того, чтобы посвятить время себя.

Помни, мозгу нужны яркие эмоции, чтобы он оставался молодым и давал команду вырабатывать необходимые гормоны.

Неправильный сон

Если ты спишь менее 7 часов в сутки, о молодой коже можешь забыть. Чтобы сохранять свежесть, коже нужен период восстановления, который припадает как раз на сон.

Приучи себя ложиться до 23 часов, чтобы долгие годы оставаться молодой и здоровой.

edinstvennaya.ua