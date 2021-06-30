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5 секретов красоты голливудских див прошлого, которые тебя удивят
5 признаков, что у вас обезвоженная кожа

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5 признаков, что у вас обезвоженная кожа
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Слушаю вас - Как стать идеальным собеседником?

30 июня 2021 10:21

5 признаков, что у вас обезвоженная кожа

Обезвоженность - одно из самых частых (хочется даже сказать - привычных) состояний кожи современного человека. Особенно сильно она проявляется в осенне-зимний период. Центральное отопление, холод, ветер, не всегда своевременная смена летней косметики на более плотную зимнюю - все это дополнительные причины, которые усугубляют положение. При этом стоит отметить, что обезвоженная и сухая кожа - это совершенно разные понятия. Первое - это временное состояние, вызванное недостатком воды в клетках. Второе - это врожденный тип кожи. Обезвоженной может быть и сухая, и жирная, и комбинированная кожа. Итак, ниже 5 признаков, по которым можно определить, что клеткам не хватает влаги.

  • Самый первый и показательный - это ощущение стянутости и сухости, которое может в течение дня усиливаться.
  • Тусклый и сероватый цвет лица.
  • Тональные средства не держатся на коже, что особенно заметно к середине дня. Вода из них впитывается в кожу, а на поверхности остается только пигмент, который либо совсем сходит с кожи, либо лежит неровно.
  • Жирный блеск - притом что кожа шелушится.
  • Увлажняющие средства быстро впитываются и для комфортного ощущения кожи нужно наносить средства в несколько слоев.

bazaar.ru


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