6 продуктов, которые стоит исключить из рациона во время беременности - ФОТО

Беременность - удивительный процесс, во время которого, среди всего прочего, будущая мать и ее плод становятся одним единым организмом. Соотвественно, все, что вы употребляете в пищу, оказывает влияние не только на ваш организм, но и на организм вашего будущего ребенка, который куда слабее и чувствительнее взрослого. Именно поэтому во время беременности стоит отказаться от ряда продуктов (даже полезных, в общепринятом понимании), чтобы это не отразилось на здоровье плода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bazaar, список этих продуктов ищите в материале ниже:

Некоторые сорта рыбы

Вопреки всем усилиям борцов за экологию, морская вода необычайно загрязнена, в том числе различными токсичными элементами. В их число входит меркурий. В небольших количествах он даже полезен для организма, но в большинстве видов морской рыбы его концентрация значительно превышает норму. Большого вреда организму взрослого человека меркурий нанести не может, а вот для плода последствия могут быть более, чем серьезные. А вот речной рыбы, особенно лосося и форели, специалисты рекомендуют есть побольше - она богата незаменимыми Омега-3 жирными кислотами, полноценным белком, витаминами, А и Е, которые необходимы для формирования здорового организма плода.

Сырая рыба и мясо

Тартар и суши - тщательно замаринованные, правильно приготовленные, но все же сырые продукты, от которых во время беременности лучше отказаться. В сыром мясе могут содержаться определенные виды бактерий, с которыми взрослый справляется без труда, а вот развивающемуся организму это пока не под силу.

Кофеин

Как бы сильно вы ни любили чай, кофе и какао, на время беременности от них лучше отказаться. Кофеин быстро перерабатывается в организме и может всасываться с плаценту и, соответсвенно, попадать непосредственно к плоду. Это увеличивает риск преждевременных родов, нарушений в нервной системе и вероятность развития хронических заболеваний у ребенка. Травяные или ячменный чаи - отличная альтернатива кофе и чаю, они не содержат кофеина, зато богаты множеством полезных веществ.

Сырые яйца

Речь, в первую очередь идет, о яйцах пашот, Бенедикт и любых других формах приготовления, когда желток остается полусырым. Совсем отказываться от яиц не следует, это отличный источник витаминов группы В, полезных жиров и необходимых минералов. Главное, чтобы они были полностью приготовленные.

Проростки

Казалось бы, проростки - один из самых полезных составляющих здорового рациона, они богаты растительным белком и витаминами, однако во время беременности от них стоит отказаться. Дело снова в бактериях, которые часто содержатся в пророщенных злаках и овощах.

Непастеризованные соки и молоко

С молоком, кажется, все понятно - его польза для организма все еще остается предметом спора для специалистов со всего мира. Сок - более неоднозначный пункт в этом списке. Натуральные соки могут содержать слишком агрессивные для плода бактерии и кислоты, поэтому перед употреблением их следует прокипятить.