Как недостаток сна влияет на вес - ФОТО

Не секрет, что недостаток сна плохо отражается на здоровье. Однако не все знают, что, помимо тусклого цвета лица и быстрой утомляемости, пренебрежительное отношение к драгоценным ночным часам отдыха ведет еще и к набору веса. ELLE рассказывает, почему недосыпание может стать причиной переедания и как бороться с неконтролируемым аппетитом после бессонных ночей.

Что говорят ученые

Последнее исследование в этой области было опубликовано в Европейском журнале клинического питания. Эксперты авторитетного издания выяснили, что люди, которые не высыпаются, съедают на следующий день в среднем на 385 калорий больше (это примерная энергетическая ценность гамбургера среднего размера или глазированного пончика). Если же человек регулярно пренебрегает полноценным сном, то лишние калории неизбежно ведут к набору веса. Ученые также установили, что "сонные" участники эксперимента делают выбор в пользу продуктов с большим содержанием жиров, игнорируя белок и сложные углеводы.

Почему недостаток сна ведет к перееданию

Авторы исследования связывают повышенный аппетит после бессонной ночи с работой гормонов, в частности, лептина и грелина, которые отвечают за чувство насыщения и голода. Если организм не успел восстановиться за ночь, то на следующий день калорийная и не самая полезная еда кажется в разы привлекательнее, чем обычно, следовательно, перед ней сложнее устоять.

Как питаться, если не высыпаешься

Издание Journal of Obesity опубликовало меню для тех, кто не может позволить себе 7-9 часов сна, но при этом хочет оставаться в форме. Итак, что нужно есть в дни, когда вы не выспались:

- цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом (бурый или коричневый рис, киноа, овсянка);

- правильные жиры (орехи, семечки, авокадо, жирная рыба, растительное масло);

- сбалансированные блюда (хлебцы с арахисовой пастой, тост с индейкой и авокадо, лосось с овощами).

Эксперты также советуют не отказывать себе в маленьких радостях: при большом желании можно съесть кусочек шоколада или печенье - это поможет снизить уровень стресса и уберечь от переедания.

elle.ru