9 причин постоянного чувства усталости

Утром вы с трудом поднимаете голову от подушки, кофе в течение дня почти не спасает, к вечеру вы без сил падаете в постель. Знакомая история? Наша статья поможет вам наконец ответить на вопрос: "Почему я постоянно чувствую усталость?" Причины могут быть как безобидными, так и очень опасными, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Образ жизни

Сон

Ученые выяснили, хотя бы 7 часов сна в день поможет нормально дожить до вечера, испытывая лишь легкую сонливость. Те, кто ежедневно "недобирает" хотя бы полчаса, жалуются на сильную усталость. В целом норма сна для взрослого составляет 7-9 часов. Поэкспериментируйте и найдите ту продолжительность ночного отдыха, которая подарит вам бодрость на весь день!

Спорт

Чем меньше двигаешься, тем больше хочется спать, чем сильнее чувство утомления - тем меньше двигаешься. Разорвать этот замкнутый круг можно только усилием воли.

Постоянную усталость и сонливость могут вызывать как малоподвижный образ жизни, так и слишком активный. Конечно, постоянные тренировки прокачивают вашу устойчивость к нагрузкам, а профессиональные спортсмены способны очень долго. Однако обычному человеку достаточно тренироваться не более часа в день.

Питание

Иногда из‑за рабочей нагрузки и стрессов люди не успевают позавтракать или пообедать. Уровень сахара в крови от нехватки пищи снижается, организму попросту не хватает энергии. Усталость и желание поспать - очевидные последствия простого голода.

Дефицит витаминов

Усталость может быть связана с тем, что в вашем меню не хватает определенных витаминов и микроэлементов. Сонливость может сигнализировать о дефиците витамина D, B12, железа, магния или калия. Все эти вещества важны для энергетического обмена.

Вредные привычки

Постоянная усталость у мужчин может быть вызвана злоупотреблением алкоголем. Женщины сталкиваются с такой проблемой гораздо реже. Если вы подозреваете, что утомляемость может быть спровоцирована количеством или качеством выпитого спиртного, постарайтесь на время распрощаться с этим продуктом. Пара дней трезвой жизни подтвердят или опровергнут вашу гипотезу.

Болезни

Анемия

Постоянная слабость и усталость могут быть "тревожным звоночком" анемии - состояния, характеризующегося низким содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови. Чаще всего встречаются железо- и В12-дефицитные анемии, которые лечат витамином В12 и препаратами железа.

В зависимости от типа анемии различают причины ее развития:

- неразнообразное питание (преобладание молочки),

- недостаток витаминов,

- нерегулярный прием пищи,

- острые респираторные заболевания,

- глисты.

Проблемы с щитовидкой

Нарушение в работе щитовидной железы - гипотиреоз (снижение функции щитовидки) и гипертиреоз (повышение функции щитовидки) - приводит к тому, что человек постоянно ощущает упадок сил. Дисфункцию щитовидной железы можно нивелировать препаратами, избавившись и от потенциальных осложнений, и от усталости.

Депрессия

Человек в состоянии депрессии чувствует себя вечно уставшим, самые простые дела кажутся невыполнимыми. Часто возникает бессонница, пропадает аппетит или нападает "жор", болит сердце.

Синдром хронической усталости и фибромиалгия

Постоянная усталость у женщин может говорить о синдроме хронической усталости (СХУ), которому они подвержены гораздо больше мужчин. Причины недуга так до сих пор и не ясны. Главный признак болезни - чувство усталости не исчезает даже после длительного отдыха

Другие симптомы:

- ухудшение памяти,

- фарингит,

- воспаление лимфатических узлов на шее и подмышками,

- мышечные и головные боли,

- бессонница.

Спровоцировать ощущение постоянной усталости может еще много недугов. Если проблему не удалось решить, скорректировав образ жизни, в первую очередь следует обратиться к врачу.