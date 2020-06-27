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27 июня 2020 10:22

5 полезных продуктов для плоского живота

Скоро пляжный сезон будет открыт и наступит время надевать купальники и плескаться в море. В преддверии этого все стремятся стать стройнее. Рассказываем, какие продукты помогут вам быстрее добиться плоского живота.

Авокадо

Авокадо - кладезь полезных микроэлементов, которые помогают стабилизировать обмен веществ. Они также богаты растворимой клетчаткой и полезными жирами, которые помогают нам чувствовать себя сытыми, употребляя небольшие порции. К счастью, мы живем в эпоху культа авокадо, поэтому найти авокадо-тост в меню любого столичного ресторана не составит труда, а зрелые плоды продаются в супермаркетах у дома.

Имбирь

Корень имбиря издавна использовался как натуральное лекарство для желудка. И не зря. Все дело в особом ферменте, который расщепляет белки и ускоряет пищеварительные процессы. Он также известен мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Попробуйте заваривать домашний чай, порезав горсть очищенного имбиря, и забудьте о вздутии живота.

Арбуз

Арбуз на 90% состоит из воды. Поэтому он отлично подойдет в качестве перекуса, чтобы отрегулировать уровень соли и избавиться от лишней воды, которая накопилась из-за обезвоживания организма. Главное - знать меру: всего пару кусочков!

Овсянка

Овсянка - завтрак чемпионов. Овсяные хлопья действуют как пребиотики, улучшая микрофлору желудка. Не ограничивайтесь кашами, замените муку перемолотой овсянкой или добавляйте цельные хлопья в оладьи или выпечку.

Томаты

Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который, как известно, обладает чрезвычайно эффективным противовоспалительным действием, а также способностью облегчить жизнь тех, кто страдает от вздутия живота.


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