Сбрасываем зимний вес по-французски

Что меня всегда удивляло весной в Париже, так это то, с какой легкостью француженки снимают с себя слои зимней одежды. Внезапно, как тюльпаны в Тьюирьи, всюду появлются юбки-карандаши, обнаженные ноги в полубосоножках и топы без рукавов. Как будто им нечего скрывать. Это пахнет такой свободой!

Кому нужен насильственный детокс, чтобы вступить в весну без лишних килограммов? Наши французские знакомые получают те же результаты, только спокойно и легко. И вот как они это делают.

Для большинства женщин март всегда был месяцем жестких диет. Не то, чтобы я не любила наедаться овощами, пить много воды и обезжиренного йогурта, но все это было добровольным возмездием за плохие привычки в питании зимой и за сидячий образ жизни.

Наконец я спросила одну из подруг: "Как вы это делаете?" Ответ был очевиден: "Умеренность". Объедаться до огромного живота - это совсем не по-французски. "Мы знаем, когда мы съели достаточно и когда пора остановиться", ответила Флоранс.

Также я подобрала пару дополнительных стратегий для борьбы со знаменитыми 3 лишними килограммами. Теперь я готова. Солнце, выходи!

1. Полюбите суп

Если и есть что-то главное во французской "не-диете", так это суп. Замените обед или ужин (или и то, и другое) тарелкой сытного супа. Нам, например, нравятся овощные супы. Вот простейший вариант: овощной бульон, в который добавляются любые овощи и варятся до готовности, а затем все это превращается в пюре в блендере. Наши любимые овощи: цуккини с луком-пореем, репчатым луком и морковкой. К супу подайте кусочек сыра или кусок цельнозернового хлеба, нежирный йогурт на десерт и вуаля - легкое блюдо, насыщенное витаминами и жидкостью не оставит вас голодной. Когда я в первый раз попробовала его, на утро я проснулась в отличном самочувствии и с ощущением такой легкости!

Почему и как замена одного блюда в день овощным супом помогает сбросить до 6 кг к лету:

Супы очень сытны, потому что содержат много жидкости, поэтому вы едите меньше, а сытость чувствуете дольше.

Вы можете съесть супа сколько хотите, ограничений нет.

Супы помогают пищеварению.

Даже самые густые супы содержат меньше калорий, чем вторые блюда.

Супы не допускают обезвоживания.

Супы помогают расслабиться, поскольку едят их медленнее.

2. Пейте воду

Все мои знакомые француженки всегда пьют очень много воды, когда им нужно похудеть. Примерно 1,5 литра в день минимум.

3. Перекус - только фрукты

Очень редко, когда можно увидеть взрослых французов за перекусами. Единственное, что они себе позволяют - маленький (!) фрукт: зеленое яблоко, банан, мандарин. Фрукты на десерт могут повредить пищеварению, поэтому лучше всего их есть через пару часов после еды.

4. Все натуральное

Забудьте обо всех обработанных продуктах. Если на продукте есть этикетка, прочитайте состав и убедитесь, что понимаете его. Если там больше пяти ингредиентов, выберите что-нибудь другое. Придерживаясь только натуральных продуктов, вы удивитесь, как быстро сойдут зимние килограммы.

5. Начните двигаться

Мы не знаем ни одной француженки, которая бы потела в спортзале за тренировками бут-камп и т. п. ради похудения. Вместо этого они надевают удобную обувь (в основном балетки) и идут на прогулку. Ходите везде, где только можете, поднимайтесь по лестницам, просто двигайтесь. Ежедневная ходьба и подъем по лестницам придадут тонус мышцам ног (и не только), при этом без затрат времени на "тренировки". Чем больше вы будете ходить, тем лучше.

6. Травяные чаи

Каждый раз, когда после долгого и тяжелого ужина с друзьями я предлагают им на выбор эспрессо или травяной чай, последний всегда выигрывает. Почему? Потому что он способствует пищеварению. Лучший травяной чай после еды? Вербена или ромашка.

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