Полезные и ароматные добавки для домашнего СПА в ванной

Чтобы побаловать себя спа-процедурами, не обязательно идти в салон красоты. Ароматную ванну, полезную для кожи, нервов и всего организма, можно устроить прямо у себя дома.

Соль Эпсома, соль и яблочный уксус

Наоми Кэмпбелл уверяет, что ванна с солью Эпсома, яблочным уксусом и кошерной солью не только делает её кожу бархатистой, но и оздоравливает весь организм, а также успокаивает нервы.

Для этого нужно добавить в ванну с тёплой водой примерно по стакану яблочного уксуса, соли Эпсома и морской (или кошерной) соли. Чтобы прочувствовать весь эффект, необходимо полежать в такой ванне не менее 30 минут.

Овсяные хлопья, молоко и корица

Это сочетание увлажняет и смягчает кожу. Добавьте в ванну с водой 1 столовую ложку корицы, 2 столовые ложки молока и горсть овсяных хлопьев. Чтобы не превратить воду в овсяную кашу, не насыпайте хлопья прямо в ванну, а завяжите их в тонкую ткань и погрузите в воду.

Сода и апельсин

Считается, что сода отлично очищает кожу, а апельсиновый сок освежает. Добавьте в воду 50 гр соды и столько же апельсинового сока, можно даже украсить СПА дольками апельсина.

Чай, ваниль и оливковое масло

Заварите 2 пакетика чая и вылейте настой в ванну с водой. Добавьте туда же немного ванили и 1 столовую ложку оливкового масла.

Зелёный чай - отличный антиоксидант, а чёрный хорошо очищает поры.

Лаванда и лимон

Лаванда успокаивает нервы, расслабляет и способствует крепкому сну. Поэтому при бессоннице хороши ванны с лавандовым маслом. Дольки лимона в такой ванне станут не только украшением, они ещё и очищают кожу.

Мёд, инжир и мята

Тем, кому, наоборот, хочется взбодриться, подойдут ванны с мёдом, мятой и имбирём. Для этого в воду добавьте 2 столовые ложки мёда, горсть листьев мяты и немного имбирного настоя.

Такие ванны не станут полноценной заменой спа-процедурам, но помогут смириться с их отсутствием.

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