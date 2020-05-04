Продукты, богатые витамином Е, для защиты иммунитета

Этот витамин часто называют витамином красоты: он укрепляет волосы и ногти, улучшает состояние кожи, поэтому его часто можно встретить в составе уходовых средств. Однако на красоте его полезные свойства не заканчиваются. Витамин Е - мощнейший антиоксидант, который выполняет функцию щита, который защищает организм от повреждений. Он отвечает как за крепкий иммунитет, так и за здоровье сердца и сосудов, нормальную работу мозга и нервной системы и регенерацию тканей. Чтобы в организме было достаточное количество витамина Е, следите за наличием следующих групп продуктов в рационе.

Семена и орехи

Миндаль, кешью фисташки, а также семена тыквы, подсолнечника и льна являются одним из главных источников витамина Е. Благодаря наличию жирных кислот в составе этих продуктов витамин без труда усваивается, а высокое содержание калия, магния и растительного белка помогает эффективно укреплять иммунитет.

Жирная рыба

Здесь работает тот же тандем: витамин Е и омега-3 жирные кислоты. Поскольку витамин Е жирорастворимый, жиры необходимы для его правильного усвоения. В противном случае он просто выйдет из организма, не принеся ни малейшей пользы. Фосфор, которого тоже в рыбе предостаточно, усиливает иммуностимулирующие свойства витамина, что обеспечивает двойную защиту организма.

Растительное масло

Льняное, рапсовое, оливковое и подсолнечное масла - настоящий кладезь витамина Е. Заправляйте ими салаты, добавляйте в крем-суп, пюре или домашний хумус. Растительные масла богаты и другими витаминами и антиоксидантами, что делает их незаменимыми продуктами для крепкого иммунитета и здоровья всех систем организма.

Фрукты

Конечно, высоким содержанием витамина Е могут похвастаться не все фрукты, а только некоторые из них. Это киви, манго, абрикосы (их лучше есть в сочетании с орехами, где есть жирные кислоты) и авокадо. Последний вообще по праву заслужил звание суперфуда: он богат полезными жирами, растительным белком, витаминами и минералами.

Морепродукты

Мидии, устрицы, кальмары и осьминоги - настоящая кладезь витамина Е. Эти деликатесы не только необычайно вкусные, но и полезные для иммунитета. Главное, помните, что морепродукты - сильнейший пищевой аллерген. Удостоверьтесь, что они не вызовут у вас аллергической реакции и строго следите за потребляемым количеством.

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