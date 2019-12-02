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Чем полезны мандарины? - ФОТО

Трудно представить новогодние праздники без мандаринов. Это не просто вкусный фрукт, но и очень полезный.

Богаты фолиевой кислотой

Мандарины содержат фолат, который является разновидностью витамина В. Фолат помогает в производстве важных генетических материалов в организме человека, таких как РНК и ДНК, кроме того, он помогает в правильном функционировании эритроцитов и железа в организме.

Укрепляют кости

Мандарины содержат важные минералы, такие как калий, кальций и магний, а также фосфор, цинк, медь и марганец. Употребление этих цитрусовых помогает предотвратить ослабление кости и переломы. Минералы, содержащиеся в мандаринах, играют важную роль в поддержании здоровья костей.

Богаты флавоноидами

Мандарины содержат полезное количество флавоноидов, которые являются еще одним важным антиоксидантом во фруктах, который способствует правильному функционированию иммунной системы и гормонов.

Не стоит забывать, что флавоноиды - это антиоксидант в мандаринах, который помогает устранить вероятность развития раковых клеток в организме, которые могут привести к размножению опухолей. 

Улучшают пищеварение

Большое количество клетчатки в мандаринах очень полезно для пищеварения. Мандарины также содержат витамин А, который способствует усвоению питательных веществ из пищи.

Способствуют здоровью сердца

Витамин С, присутствующий в мандарине, служит антиоксидантом, который помогает выводить свободные радикалы из крови, улучшая кровообращение. Мандарины могут помочь в предотвращении окисления холестерина ЛПНП и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого содержания антиоксидантов.

Ivona.bigmir.net

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