12 ноября 2019

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4 признака, что вам не хватает витамина D

Здоровье

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4 признака, что вам не хватает витамина D
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5 убеждений, способных разрушить вашу жизнь

12 ноября 2019 10:54

4 признака, что вам не хватает витамина D

  • Повышенная чувствительность к боли. Если даже небольшой ушиб для вас превращается в проблему, возможно, все дело в витамине D. Симптом не самый очевидный и, что самое важное, совсем не объективный: в конце концов, у всех свой порог чувствительности. И тем не менее прислушайтесь к своему организму и постарайтесь беспристрастно оценить собственное состояние.
  • Повышенная утомляемость. Она в принципе может быть связана с недостатком целого комплекса витаминов, и витамин D играет здесь далеко не последнюю роль, так что во имя собственной продуктивности не поленитесь сходить к врачу. Согласно исследованиям, спортсмены, испытывающие дефицит этого компонента, всегда показывают худшие результаты по сравнению с теми, у кого с витаминным балансом все в порядке.
  • Высокое давление. Витамин D напрямую влияет на работу сердца, поэтому его недостаток может привести к гипертонии.
  • Постоянные аллергические реакции: у людей с нормальным содержанием витамина D они случаются в разы реже. Так что налегайте на лосося и скумбрию!

Bazaar.ru

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