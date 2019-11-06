Как Адель похудела на 19 кг? - ФОТО

Искали мощную порцию мотивации, чтобы похудеть? Вдохновляйтесь Адель!

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, певица сбросила более 19 (!) кг.

Невероятную трансформацию Адель фанаты заметили после того, как в сети появились фотографии со дня рождения r&b-исполнителя Дрейка - на снимках певица позирует в роскошном бархатном платье угольно-черного цвета, демонстрируя стройную фигуру. "Раньше я плакала, а теперь - потею", - подписала певица свое фото в Instagram.

Как оказалось, чтобы заметно похудеть, Адель сделала ставку на спорт (в частности, пилатес) и особый режим питания - сиртфуд-диету (sirtfood diet).

Сиртфуд-диета, которую разработали нутриционисты Эйдан Гоггинс и Глен Маттен, основана на включении в рацион продуктов, стимулирующих сиртуин - фермент, который улучшает метаболизм и активизирует сжигание жира. Сторонниками сиртфуд-диеты помимо Адель также являются Гвинет Пэлтроу, Пиппа Миддлтон и принц Гарри.

К числу сиртфуд-продуктов относятся гречка, сельдерей, листовая капуста, петрушка, руккола, лук, оливковое масло, грецкие орехи, клубника, черника, финики, яблоки, цитрусовые, а также темный шоколад.

Во время сиртфуд-диеты сокращается потребление калорий, за счет чего вы за короткий срок можете похудеть сразу на 3-4 кг. Но если вы хотите сбросить больше, то сиртфуд-диету стоит сочетать с тренировками. Адель занимается пилатесом с фитнес-гуру Айдой Филд.

Чтобы похудеть, певица также отказалась от чая с сахаром, алкоголя, сигарет, кофеина и острой еды.

Отметим, что вдохновляющая трансформация певицы произошла на фоне ее развода с мужем Саймоном Конекки. Сейчас певица занимается воспитанием своего семилетнего сына Анджело.

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