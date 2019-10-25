Как распознать авитаминоз и побороть его? - ФОТО

Сезоном авитаминоза считается весна, так как именно в это время в организме заканчивается запас витаминов и минералов в организме, накопленных за лето. Но и осенью многие, кто не успел насладиться сезонными фруктами и овощами, чувствует нехватку полезных веществ в организме. Это делает его уязвимым к простуде и разным вирусным заболеваниям, а главное - к осенней депрессии.

Рассказываем, как опознать у себя авитаминоз и как с ним бороться.

УСТАЛОСТЬ

Симптомы авитаминоза имеют видимые и невидимые формы. Самый очевидный из них - хроническая усталость, проявляющаяся постоянной сонливостью, слабой концентрацией внимания, апатией, повышенной раздражительностью и плохим настроением. Часто вместе с ними приходят и расстройства сна. Летом, когда световой день длинный, а на улице солнечная погода, эти симптомы особенно должны насторожить и стать поводом к безотлагательному визиту к врачу.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ

Второй симптом авитаминоза, быстро дающий о себе знать, - это разнообразные высыпания на коже и видимое изменение кожного покрова. На лице может появиться угревая сыпь, вызванная нехваткой витаминов А, С и Е, в уголках губ могут появиться неприятные трещины, кожа на руках может начать предательски шелушиться, под глазами могут появиться темные мешки. Авитаминоз быстро отражается и на состоянии волос и ногтей - двух важнейших индикаторов здоровья организма. При нехватке витаминов ногти начинают менять рельеф и ломаться, а волосы - тускнеть, терять плотность и выпадать.

Такое распространенное явление, как растяжки на коже, тоже, как выясняется, один из очевидных симптомов авитаминоза. Это значит, что организму следует немедленно восстановить запас витамина Е, разнообразив диету.

ГАСТРИТ

Обострение гастрита, запоры и расстройства пищеварительной системы, особенно в летний период, - явный признак нехватки в организме рибофлавина, или витамина В2. Жизненно важный витамин необходим для образования эритроцитов, выработки антител, для регуляции роста и репродуктивных функций. Именно он определяет рост волос, он отвечает за здоровье щитовидной железы и за общее состояние организма. При своевременном диагностировании недостаток рибофлавина можно восполнить добавлением в рацион капусты, помидоров, овсяной каши, рыбы, абрикосов и яиц.

ПРОСТУДЫ

Насторожить обязаны и частые простуды, сопровождающиеся болью в горле и чиханием. К середине лета большинство известных аллергий сходит на нет, а тонус организма объективно должен приблизиться к максимальному, поэтому заложенный нос и боль в горле сигнализируют о явном недостатке витаминов.

КРОВОТОЧАЩИЕ ДЕСНЫ

Еще одним симптомом авитаминоза являются часто кровоточащие при чистке зубов десны. Обычно этот симптом сопровождает один из тех, что перечислены выше, но именно благодаря его наглядности авитаминоз иногда гораздо легче диагностировать. Как правило, это означает, что организму не хватает витамина С и что нужно налечь на цитрусовые.

СЛАБОСТЬ МЫШЦ

На дефицит витаминов в организме может также указывать и мышечная слабость, сопровождающаяся внезапными отеками суставов, приступами онемения, покалывания в кончиках пальцев, неожиданными судорогами и плохой координацией движения. При этих симптомах необходимо сдать анализы, проконсультироваться у врача и непременно сбалансировать свой рацион, добавив в него продукты, богатые витаминами разных групп.

СНИЖЕНИЕ ЛИБИДО

Безусловно, авитаминоз отражается и на интимной жизни. Снижение либидо, отсутствие желания, вечерняя апатия и равнодушие по отношению к противоположному полу - явный признак авитаминоза, требующий незамедлительного вмешательства специалистов.

Н. Гасымова

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