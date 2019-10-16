16 октября 2019

отправить статью
10 причин, чтобы есть гранаты

Здоровье

12:00

  • 307
10 причин, чтобы есть гранаты
Кто такие пикаперы и как не попасться на их уловки? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

11:29

  • 160
Кто такие пикаперы и как не попасться на их уловки? - ФОТО
Почему электризуются волосы и как с этим бороться? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:09

  • 213
Почему электризуются волосы и как с этим бороться? - ФОТО

16 октября 2019 12:00

10 причин, чтобы есть гранаты

Гранат во всем мире любят за вкус и пользу, которую он приносит для здоровья. Но в Азербайджане этот фрукт имеет и культурное значение. Сезонный плод высоко ценится азербайджанцами и символически часто находит отражение в произведениях искусства.

Такая любовь к гранату не удивительна, ведь у плода полезны даже не только косточки, но и кожура. Полезные качества фрукта трудно переоценить. Он практически положительным образом действует при всех заболеваниях. С ним можно приготовить очень много вкусных, а главное полезных блюд.  

Вот 10 причин, чтобы есть гранаты:

1) В гранат входит много витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Необходимо знать четыре главных витамина граната: С, Р, B6 и В12.

2) Витамин С - оказывает укрепляющее действие на иммунную систему. Витамин P - укрепит ваши сосуды. B6 - укрепляет нервную систему и B12 - улучшает кроветворение. Но помимо этого в гранате еще множество кислот, клетчатка и танин.

3) Дубильные вещества граната хорошо действуют против туберкулезной, дизентерийной и кишечной палочки, а также являются дезинфицирующим средством. Отдельно стоит заметить дубильное вещество танин, который обладает вяжущим свойством и помогает справиться с диареей.

4) Гранат отлично укрепляет стенки сосудов, нервную систему и кровообращение в целом.  Врачи рекомендуют обратить на это внимание пожилым людям и тем, кто перенес операцию. Так как их организму больше всего требуется укрепляющий эффект.

5) При лечении и профилактике простудных заболеваний, щитовидной железы, сердечных болезней приходит на помощь гранат.

6) Также рекомендуется обратить внимание на фрукт больным атеросклерозом, малярией, малокровием и истощением организма. Витамины и микроэлементы граната помогут справиться с этими болезнями быстрее.

7) Если регулярно принимать плоды спелого граната, то это поможет естественным путем понизить артериальное давление у больных гипертонией.

8) Природные аминокислоты, попавшие в наш организм через гранат, борются на клеточном уровне с патологическими клетками, помогая налаживать негативные процессы.

9) Регулярное употребление этого восточного фрукта предотвращает развитие рака желудка.

10) Гранат также полезем тем, у кого бронхиальная астма и анемия.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 312

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

4 октября 11:20

  • 1 420
7 секретов Виктории Бекхэм для сохранения формы - ФОТО

Здоровье

9 сентября 11:19

  • 910
6 неочевидных причин переедания

Здоровье

6 сентября 09:30

  • 777
4 вещи, которые нельзя делать после тренировки - ФОТО