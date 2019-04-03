Все, что надо знать о сезонной аллергии

Опытные страдальцы всегда имеют в аптечке запас антигистаминных пилюль и назальных спреев. Новичкам приходится сложнее, хотя бы потому, что коварную аллергию, если она подкралась впервые, непросто отличить от простуды. Рассказываем все о сезонной аллергии.

ЧТО ТАКОЕ АЛЛЕРГИЯ

Аллергическая реакция запускается, когда иммунная система вдруг принимает обычное и вполне безвредное вещество (например, пыльцу невинных цветочков или шерстинки любимого котика) за опасного захватчика. Организм немедленно приступает к выработке антител, готовых противостоять конкретному раздражителю. При каждом новом контакте с аллергеном антитела будут вступать в борьбу с придуманным злом, попутно высвобождая гистамин и другие вещества, вызывающие неприятные симптомы: зуд или воспаление кожи, отек дыхательных путей, раздражение глаз, слизистых оболочек и неполадки пищеварительной системы.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН АЛЛЕРГИИ

Сроки и степень тяжести аллергического сезона отличаются в разных странах и регионах, но активный пик приходится на пору цветения. Впрочем, те, кто чувствителен к пыльце растений, имеют шанс чихать и плакать полгода напролет - сорные травы и деревья способны посменно распространять аллергены с весны до осени благодаря разнообразию окружающей флоры.

КАК ОТЛИЧИТЬ АЛЛЕРГИЮ ОТ ПРОСТУДЫ

Классические симптомы аллергии - утомительное чихание, зуд кожи и слизистых, слезящиеся глаза, насморк и отек в носу. Некоторые особо сложные случаи сопровождаются астматическими приступами, кашлем, хрипами и тяжестью в груди. Однако даже с перечисленными симптомами вы, скорее всего, будете чувствовать себя сносно, чтобы пойти на работу, тогда как простуде обычно сопутствуют головные или мышечные боли, повышенная температура и общее недомогание.

НА ЧТО БЫВАЕТ АЛЛЕРГИЯ

Разных людей превращают в аллергиков разные раздражители, но особенно безжалостна пыльца цветущих трав и деревьев, тех, что растут практически повсеместно. Вы можете чихать от цветущих в апреле одуванчиков, тополиного пуха или июльского тысячелистника - организм проявляет удивительную разборчивость в выборе аллергенов. Если вы желаете точно знать, на что у вас аллергия, пройдите кожные пробы или сдайте кровь на специфические маркеры. Возможно, вы подозревате, что у вас аллергия на домашних животных, а после теста выяснится, что ваша кошка опасна, лишь когда выходит на балкон и приносит в дом (да, на лапках или хвосте) пыльцу с цветущего неподалеку дерева.

ПОЧЕМУ НАЧИНАЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ

На этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа, хотя эксперты считают, что развитию аллергии способствуют несколько стандартных факторов.

Во-первых, генетика. Ученые продолжают исследования, но, основываясь на имеющихся данных, подтверждают, что если у одного из родителей есть аллергия, то и ребенка, скорее всего, настигнет эта напасть. Вероятность возрастает, если аллергией страдают оба родителя.

Во-вторых, среда обитания и прочие внешние воздействия. Постоянный контакт с потенциальными аллергенами, продуцируемыми, к примеру, пылевыми клещами или домашними животными может со временем привести к развитию хронических проявлений. На самом деле аллергия может возникнуть без генетических предпосылок и практически в любом возрасте - достаточно подхватить затяжную инфекцию или испытать серьезный стресс, чтобы в организме запустилась не менее агрессивная защитная реакция.

В-третьих, глобальное потепление. Изменения климата меняют цикл жизни растений, которые справедливо полагают, что вокруг наступает вечное лето и надо привыкать цвести без остановки. Год за годом они зацветают все раньше и делают это все дольше, выбрасывая аллергенную пыльцу в атмосферу.

КАК ИЗБЕЖАТЬ АЛЛЕРГИИ

Если вам пока неведома аллергия, старайтесь ее не будить - остерегайтесь забитых пылью кондиционеров и опыляемых растений. Единожды проснувшись, этот изматывающий недуг будет возвращаться снова и снова, заставляя вас тратиться на пилюли и капли. Как вариант, можно поменять климат и страну проживания, переехав, к примеру, из Москвы в Новую Зеландию, где все совсем другое, включая полушарие, флору и фауну. Остальным остается лишь пополнять запас антигистаминных препаратов и надеяться, что спустя годы организм утратит гиперчувствительность.

КАК ЛЕЧИТЬ АЛЛЕРГИЮ

При подтвержденных аллергенах на цветущие травы или деревья есть смысл держать окна в доме и автомобиле закрытыми, чтобы не задувалась пыльца, и носить солнечные очки, чтобы она не попадала в глаза и лицо. Если вы долго гуляли, неплохо бы принять душ, вернувшись в дом, чтобы смыть вездесущую пыльцу с кожи и волос.

Для минимизации воздействия аллергенов и облегчения симптомов существует множество препаратов. Западные доктора обычно рекомендуют спреи и капли в нос, поскольку они воздействуют локально, не доставляя вреда организму в целом. Если требуется ударная артиллерия - сочетайте назальные стероиды с антигистаминными таблетками. Существует также противоаллергенная вакцинация - микродозы иммунного раздражителя вводятся с перерывами в 6-8 недель в течение 3-5 лет. Таким образом, можно добиться развития переносимости аллергена, что звучит как многообещающая альтернатива для долгосрочного решения.

Н. Гасымова

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