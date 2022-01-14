Капуста низкокалорийна, в 100 г овоща всего 28 калорий.

Немногие знают, чем полезна капуста для организма, а список ее преимуществ внушает уважение. Она оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин.

Дефицит витамина С в организме легко распознать. Быстрая утомляемость, регулярные простуды, потеря аппетита, желание спать незадолго после пробуждения указывают на нехватку этого жизненно важного витамина. Главный источник витамина С для человека - это пища растительного происхождения. Всего 100 г свежей или квашеной белокочанной капусты восполнят запас витамина С на 69 мг. Употребляя каждый день блюда из этого вкусного овоща, вы можете возместить дефицит витамина С.

Свежий капустный лист поможет при ушибах, временных болях в суставах, застоях во время лактации. Для лечебных целей нужно тщательно вымыть лист капусты, для того, чтобы она пустила сок, провести несколько раз скалкой или положить под пресс, затем помятый капустный лист нужно приложить на воспаленное место. Для продолжительного действия накройте лист чистой тканью, зафиксируйте и оставьте на ночь.

Капуста необходима во время беременности. Она помогает вывести лишнюю жидкость из организма и устранить отеки, что актуально для многих будущих мам в последнем триместре.

Конечно же, капусте нашли применение и в бьюти сфере. Из чистого капустного листа можно сделать домашнюю освежающую увлажняющую маску. Приложите капустный лист, пустивший сок, на лицо, спустя 20 минут снимите его и нанесите увлажняющий крем. В качестве тонизирующего лосьона можно использовать свежий капустный сок.

Не только женщины используют капусту в своих целях. Полезна ли капуста после веселой вечеринки, знает каждый, кто с ее помощью утром приходил в себя. Если есть капусту во время употребления алкоголя, то опьянение наступит не так быстро. А утром салат из свежей капусты, рассол или квашеная капуста помогут избавиться от следов похмелья.