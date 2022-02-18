Ирина Шейк постарела? - ФОТО

Российская супермодель Ирина Шейк появилась на вечеринке по случаю открытия Недели моды в Лондоне и удивила поклонников изменениями во внешности. Новые фото публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в темно-коричневом облегающем платье без рукавов с декольте и в черных кожаных ботфортах на каблуках. Ее образ дополнили сумка под цвет обуви и серьги-кольца. Шейк появилась на мероприятии с собранными волосами, на ее лицо был нанесен легкий макияж в нюдовых тонах.

Читатели издания заметили признаки старения у супермодели, о чем принялись писать в комментариях. "Что с ней случилось? Она так постарела за короткий промежуток времени!", "Она не похожа на 36-летнюю. Ее лицо на некоторых изображениях сильно сморщено, а руки выдают старение", "Ее лицо начинает стареть, но, может быть, это просто неудачный макияж. Ирина все равно потрясающая", "Скоро начнет прибегать к косметическим процедурам", - высказывались они.