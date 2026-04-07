Все линейно: полоска снова в моде

Похоже, этой весной мы официально вступили в эпоху полосатого ренессанса. Привычный принт, который всегда был частью классического гардероба, превращается в главный акцент образа. На подиумах - от Loewe до Ralph Lauren - дизайнеры переосмысляют полоску, делая ее заметной, графичной, но по-прежнему легкой в стилизации, передает Day.Az со ссылкой на peopletalk.ru.

Главное правило сезона звучит просто: полоску должно быть видно издалека. Широкая, контрастная, иногда с неожиданными цветовыми сочетаниями - она задает настроение всему образу. Не ограничивайся рубашками: выбирай платья, юбки или даже тренчи в полоску. А для самых смелых - сочетание с другими контрастными принтами.

Самое приятное - полоска не требует усилий. Она уже делает половину работы за тебя: принт настолько выразительный, что эффектный образ обеспечен даже без дополнительных аксессуаров. Так что если не знаешь, что надеть - просто вставай на правильную полосу. В этом сезоне она точно ведет в сторону стильного лука.