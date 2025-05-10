Ведущий популярного шоу назвал трендовые модели очков на лето 2025

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал самые трендовые очки лета 2025.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"Очки в форме авиаторов / каплевидные / - самые модные очки этого лета. Берите на вооружение!" - отметил Рогов.

А на днях Александр Рогов назвал трендом лета желейные корзинки.

До этого ведущий "Модного приговора" назвал белую юбку-солнце трендом весны. Стилист посоветовал сочетать этот предмет гардероба с мягким объемным свитером, черным верхом, голубой рубашкой, тельняшкой или жилетом.

Рогов также рекомендовал приобрести "кепку деда". По словам ведущего "Модного приговора", бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских головных уборов. Стилист назвал главным модным условием то, что их нужно носить козырьком вперед и чуть надвигая на глаза.