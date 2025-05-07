7 мая 2025

7 мая 2025 11:59

Бывшая жена Тома Круза кардинально сменила имидж

Экс-супруга актера Тома Круза, артистка Кэти Холмс, кардинально сменила имидж. 

Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фото в Instagram.

46-летняя Кэти Холмс предстала перед камерой с мелированием на волосах. Актриса позировала с макияжем, выполненном в нюдовых тонах. Артистка была запечатлена в светлом брючном костюме с синими цветами, черной майке и шоколадных замшевых туфлях на маленьком каблуке. Знаменитость дополнила образ темно-коричневой сумкой с бахромой в стиле бохо.

В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. 

В 2012-м знаменитости развелись.


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