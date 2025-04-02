Меньше ткани — больше стиля 5 мини-формул на весну

Весна 2025 - это официальное возвращение мини: дерзкого, но элегантного, свободного, но продуманного до мелочей. Мини-платья вновь стали символом женственности, уверенности и свежего взгляда на повседневную моду. Мы разобрались, какие фасоны выбирать и как носить мини так, чтобы получать не лайки, а восхищенные взгляды.
Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.
Мини как главный тренд сезона
Короткие платья в этом сезоне - не про провокацию, а про силу, стиль и вкус. В арсенале - и лаконичный минимализм, и воздушная романтика, и драматичные текстуры. А главное: носить их можно каждый день, если знать пару модных секретов.
Минимализм, как у it-girls 90-х
Гладкие силуэты, строгие ткани, четкий крой - идеальное платье для офиса, свидания и прогулки. Сочетайте с лоферами и оверсайз-блейзером - и образ готов.
Выбираем: плотный трикотаж, костюмная ткань, сатин, прямой или А-силуэт.
С чем носить: балетки, дерби, тренчи или жакеты с мужского плеча.
Объемные рукава и романтика
Легкие ткани, цветочные принты, пастельные оттенки. Такие платья - идеальный вариант для весеннего вайба и утреннего капучино на веранде.
Материалы: хлопок, муслин, органза, лен.
С чем носить: казаки, сандалии на платформе, плетеная сумка.
Плотные ткани и строгие формы
Твид, бархат, жаккард - для тех, кто хочет выразить характер и при этом остаться в рамках повседневного дресс-кода.
Идеально для: офиса, деловых встреч, арт-мероприятий.
С чем носить: ботинки, плотные колготки, лаконичные аксессуары.
Драпировка - мягко, но эффектно
Фигуру подчеркивает, а образ остаётся утонченным. Отлично смотрится с матовыми текстурами и глубокими оттенками.
Советуем: пудровый, терракотовый, оливковый, сливочный.
С чем носить: слипоны, кеды, сумка-хобо или поясная сумка.
Как носить мини, чтобы выглядеть стильно
Добавляйте верхний слой:
• Блейзер: для офиса и свидания.
• Кожаная куртка: для баланса и дерзости.
• Кардиган или тренч: для нежного образа.
Выбирайте умную обувь
• Балетки и лоферы добавят интеллигентности
• Казаки и ботфорты "заземлят" образ
• Кроссовки: идеальны для уличного стиля
Играйте с аксессуарами
Мини - уже акцент, не перегружайте образ.
• Минималистичные серьги, строгие кольца
• Акцентная сумка: да
• Все сразу: нет
Колготки - ваш лучший союзник
• Плотные чёрные: классика
• Прозрачные телесные: для лёгкости
• С узором: для эффекта вау