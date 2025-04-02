Меньше ткани — больше стиля 5 мини-формул на весну

Весна 2025 - это официальное возвращение мини: дерзкого, но элегантного, свободного, но продуманного до мелочей. Мини-платья вновь стали символом женственности, уверенности и свежего взгляда на повседневную моду. Мы разобрались, какие фасоны выбирать и как носить мини так, чтобы получать не лайки, а восхищенные взгляды.

Как передает Day.Az, об этом пишет pravda.ru.

Мини как главный тренд сезона

Короткие платья в этом сезоне - не про провокацию, а про силу, стиль и вкус. В арсенале - и лаконичный минимализм, и воздушная романтика, и драматичные текстуры. А главное: носить их можно каждый день, если знать пару модных секретов.

Минимализм, как у it-girls 90-х

Гладкие силуэты, строгие ткани, четкий крой - идеальное платье для офиса, свидания и прогулки. Сочетайте с лоферами и оверсайз-блейзером - и образ готов.

Выбираем: плотный трикотаж, костюмная ткань, сатин, прямой или А-силуэт.

С чем носить: балетки, дерби, тренчи или жакеты с мужского плеча.

Объемные рукава и романтика

Легкие ткани, цветочные принты, пастельные оттенки. Такие платья - идеальный вариант для весеннего вайба и утреннего капучино на веранде.

Материалы: хлопок, муслин, органза, лен.

С чем носить: казаки, сандалии на платформе, плетеная сумка.

Плотные ткани и строгие формы

Твид, бархат, жаккард - для тех, кто хочет выразить характер и при этом остаться в рамках повседневного дресс-кода.

Идеально для: офиса, деловых встреч, арт-мероприятий.

С чем носить: ботинки, плотные колготки, лаконичные аксессуары.

Драпировка - мягко, но эффектно

Фигуру подчеркивает, а образ остаётся утонченным. Отлично смотрится с матовыми текстурами и глубокими оттенками.

Советуем: пудровый, терракотовый, оливковый, сливочный.

С чем носить: слипоны, кеды, сумка-хобо или поясная сумка.

Как носить мини, чтобы выглядеть стильно

Добавляйте верхний слой:

• Блейзер: для офиса и свидания.

• Кожаная куртка: для баланса и дерзости.

• Кардиган или тренч: для нежного образа.

Выбирайте умную обувь

• Балетки и лоферы добавят интеллигентности

• Казаки и ботфорты "заземлят" образ

• Кроссовки: идеальны для уличного стиля

Играйте с аксессуарами

Мини - уже акцент, не перегружайте образ.

• Минималистичные серьги, строгие кольца

• Акцентная сумка: да

• Все сразу: нет

Колготки - ваш лучший союзник

• Плотные чёрные: классика

• Прозрачные телесные: для лёгкости

• С узором: для эффекта вау