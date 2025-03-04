4 марта 2025

4 марта 2025 11:41

Названы тренды в окрашивании волос на весну и лето 2025 года

Окрашивания в стиле "вишневая кола" и "имбирный пряник" вошли в список трендов весны и лета 2025 года. Об этом "Газете.Ru" рассказала бренд-технолог бьюти-пространства "Шевелюр" Яна Кондратьева, передает Day.Az.

"Окрашивание "вишневая кола" (Cherry Cola) сочетает в себе красные и коричневые оттенки, создавая насыщенный и глубокий цвет. Оно подходит тем, кто хочет добавить драматичности и насыщенности в свой образ", - заявила стилист.

Кондратьева отметила, что такой цвет быстро смывается с волос, поэтому необходимо использовать оттеночные шампуни или маски, чтобы поддерживать его в домашних условиях.

Еще один тренд весны и лета - окрашивание в стиле "имбирного пряника" (Ginger Spice). По словам эксперта, медно-рыжий оттенок подойдет девушкам с теплым оттенком кожи.

Кондратьева также рекомендовала присмотреться к бразильскому окрашиванию. Стилист отметила, что техника балаяж с добавлением теплых карамельных оттенков понравится брюнеткам, желающим добавить светлые акценты, не переходя к полному блонду. Эксперт заявила, что такое окрашивание подходит для всех типов кожи и является простым в уходе - корни отрастают постепенно, не требуя частых коррекций.

Женщинам со смуглой или персиковой кожей Кондратьева посоветовала сделать окрашивание в технике "мокко мусс" (Mocha Mousse).

"Глубокий, насыщенный коричневый с легким холодным подтоном создаст элегантный и сбалансированный образ", - заявила стилист.

В заключение Кондратьева отметила, что теплые оттенки блонда и русый цвет волос остаются востребованными в 2025 году.


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