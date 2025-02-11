Зумеры вернули в моду джинсы-скинни и напугали миллениалов. Об этом сообщает New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогеры принялась массово публиковать видео, в которых они стилизуют облегающие брюки из денима, отказываясь при этом от мешковатых джинсов. В большинстве случаев инфлюэнсеры предпочитают носить скинни с широкими ботинками и высокими сапогами, сочетая их с оверсайз-свитерами и мешковатыми футболками.

Однако 30-летние зрители не оценили новый тренд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под публикациями авторов видео. "Скинни не вернулись в моду. Вы просто заправляете их в ботинки, а на самом деле мы носили их с кедами", "Если вы говорите, что вернули моду на скинни, надевайте кроп-топы и кеды!", "Только не это", "Молодежь меня пугает", - высказывались они.