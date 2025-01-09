Стилист призвал носить один предмет одежды необычным способом

Российский стилист Александр Рогов призвал носить необычным образом один предмет гардероба. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 165 тысяч подписчиков.

Как передает Day.Az, эксперт решил поделиться с пользователями сети модным лайфхаком. Так, он посоветовал им надевать кардиганы задом наперед.

В свою очередь, в качестве иллюстрации специалист прикрепил фото девушек, которые позировали в указанной одежде различных цветов и фасонов. При этом изделия были застегнуты на спине. "Носите кардиганы задом наперед! Выглядит свежо и мило", - указал в подписи стилист.