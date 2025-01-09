9 января 2025

9 января 2025 16:04

Стилист призвал носить один предмет одежды необычным способом

Российский стилист Александр Рогов призвал носить необычным образом один предмет гардероба. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 165 тысяч подписчиков.

Как передает Day.Az, эксперт решил поделиться с пользователями сети модным лайфхаком. Так, он посоветовал им надевать кардиганы задом наперед.

В свою очередь, в качестве иллюстрации специалист прикрепил фото девушек, которые позировали в указанной одежде различных цветов и фасонов. При этом изделия были застегнуты на спине. "Носите кардиганы задом наперед! Выглядит свежо и мило", - указал в подписи стилист.


Просмотров: 148

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 2 832
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 3 705
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 5 459
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 10 684
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 9 610
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 10 042
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 9 514
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 10 681
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 10 138
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 9 188
Как выглядеть стройнее с помощью платья?