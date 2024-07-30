Эффект дорогой женщины: как одеваться, будто ты миллионерша, и не тратить много

Серьезно, такие простые детали могут сделать твой образ дорогим. Не зря Кейт Миддлтон любит пальто с двумя рядами пуговиц, как на военном мундире - в этом есть строгость, организованность. Так что присмотрись к платьям-пиджакам и комбинезонам с двумя линиями пуговиц - это интересный трюк.

А вот на что действительно не жалко потратиться - так это на одежду и обувь-заявление, так называемые statement pieces. Базу ты соберешь и в миддл-сегменте, но ей нужны индивидуализированные, оригинальные акценты, которые и будут формировать твой стиль. Предположим, это пиджак или костюм в крупную полоску или сумка-трапеция в сочном оттенке индиго.

А может, найти аксессуар в местном бренде и кастомизировать его? Такого точно ни у кого не будет! Вот эти детали, по мнению стилиста, и завершают образ "дорогой" женщины, стиль которой, как и почерк, неповторим.

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