Эффект дорогой женщины: как одеваться, будто ты миллионерша, и не тратить много

О том, что достойный гардероб не требует космических инвестиций, мы готовы говорить хоть каждый день - потому что доказательств этому предостаточно. Сегодня нас поддержит персональный стилист Ноа Диаз, которая собрала 8 правил для эффекта "дорогой" женщины.
Правило 1: ходи к портному
Не обязательно отшивать всю свою одежду по индивидуальному заказу. Но вот за тем, как сидят брюки, следить нужно точно! Позаботься о том, чтобы штанины не подметали дорогу, а сами брюки хорошо сидели на бедрах. Иногда не хватает всего одного визита в ателье, чтобы спасти костюм или хорошие джинсы.
Вообще считается хорошим тоном подшивать костюмные брюки. Всегда! Ты ведь замечала, что чаще всего классные модели оказываются слишком длинными - при том, что в целом по фигуре они сели хорошо. Это не ошибка дизайнеров и уж точно не злой заговор: просто классические брюки специально отшивают так, чтобы ты подогнала их ровно под себя.
Правило 2: заведи отпариватель
Бывает так, что ты второпях собираешься на работу и вдруг замечаешь складки на рубашке - бывало? Ничего не портит образ так, как неаккуратность, поэтому стилист настойчиво советует обзавестись отпаривателем. Буквально 2-3 минуты работы - и вид уже другой.
Еще один лайфхак - рубашки из немнущихся материалов. Они обычно изготовлены из материалов Non iron (на бирке есть пометка). Если быть на 100 процентов честными, то в главке такие волшебные рубашки все-таки нуждаются, просто не так часто, как хлопковые сорочки и блузы. Но вещь в хозяйстве точно полезная!
Правило 3: купи хорошие вешалки
Очень много качественных вещей портятся из-за неправильного хранения: у свитеров вытягиваются плечи, у брюк появляются заломы. Чтобы продлить своему гардеробу жизнь и сохранить его свежесть, стоит обновить вешалки - это не так затратно.
Правило 4: освой монохром
Есть два основных монохромных трюка: ты можешь собрать образ в одном цвете, но в разных текстурах (например, хлопке и коже / льне и кроше) или построить аутфит из близких оттенков. Оба варианта выглядят дорого и статусно!
Экспериментируй: здорово смотрятся черный и графитовый, белый и молочный, сливочный и желтый, голубой и индиго, охра и шоколад. Не останавливайся на самых базовых сочетаниях, ищи новые повороты - и гардероб получит свою изюминку.
Правило 5: добавляй пиджак
Жакет и оверсайз-пиджак можно (и нужно) носить не только с костюмами и рубашками. С топами, майками, худи, платьями, свитшотами - пиджаки делают образу статусным, а еще делают look'и куда более свежими и нетривиальными.
Мы как раз недавно обсуждали, как свежо смотрится комбо шортов-боксеров и маскулинного пиджака. Фишка работает из-за контраста между расслабленным ником и структурированным верхом, и применять ее можно не только с шортами, как ты догадалась. Миксуй пиджак с суперкомфортным низом - в этом вся магия.
Правило 6: сумки без логотипов
Хорошим тоном считаются аксессуары без явного намека на бренд. Да, логомания в тренде, но тренды, как ты знаешь, быстротечны. А вот хороший кожаный тоут или багет в натуральной палитре и без огромных монограмм - всегда хорошая идея. Тем более, в последнее время вирусятся благодарные тоуты из кожи или замши вообще без лишних деталей. А захочешь кастомизировать аксессуар - хватай "обвесы", это тренд!
Правило 7: оцени силу пуговиц
Серьезно, такие простые детали могут сделать твой образ дорогим. Не зря Кейт Миддлтон любит пальто с двумя рядами пуговиц, как на военном мундире - в этом есть строгость, организованность. Так что присмотрись к платьям-пиджакам и комбинезонам с двумя линиями пуговиц - это интересный трюк.
Правило 8: инвестируй в одежду-заявление
А вот на что действительно не жалко потратиться - так это на одежду и обувь-заявление, так называемые statement pieces. Базу ты соберешь и в миддл-сегменте, но ей нужны индивидуализированные, оригинальные акценты, которые и будут формировать твой стиль. Предположим, это пиджак или костюм в крупную полоску или сумка-трапеция в сочном оттенке индиго.
А может, найти аксессуар в местном бренде и кастомизировать его? Такого точно ни у кого не будет! Вот эти детали, по мнению стилиста, и завершают образ "дорогой" женщины, стиль которой, как и почерк, неповторим.