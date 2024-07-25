Как правильно подобрать купальник для большой груди

Никаких уплотненных чашек. Подкладка только "крадет" место и дополнительно увеличивает объем.

Только широкие лямки (дополнительный плюс, если их можно регулировать). Тонкие бретельки с трудом обеспечат желаемую поддержку, а вот широкие не только будут комфортными, но и помогут сбалансировать силуэт.

Ориентируйся на размер чашек, а не на таблицу S/M/L/XL. Так ты точнее подберешь нужный тебе размер, а тут он как раз имеет значение.

Откажись от определенных фасонов. Увы, приходится признать, что не все купальники идут всем. Если у тебя большая грудь, то на купальники с открытыми плечами, глубоким декольте, обилием ремешков и шнуровок и треугольными топами бикини лучше не смотреть. Это сразу сэкономит тебе время и энергию.

Слитный купальник - твой друг. Многие относятся к такому фасону с недоверием, ведь там нет дополнительной поддержки. Но такие модели отлично работают на пышногрудых девушках - просто надо выбирать достаточно закрытые купальники с высокой линией выреза.

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