25 июля 2024

25 июля 2024 14:21

Как правильно подобрать купальник для большой груди

Пляжный и отпускной сезон в разгаре, но радость обладательницам пышных форм омрачает один вечный вопрос: как правильно подобрать купальник для большой груди. Даем на него ответ раз и навсегда.

Пока другие девушки смотрят на пышногрудых красавиц с легким чувством зависти, сами обладательницы форм иногда не рады таким дарам природы. К болям в спине прибавляется еще и вечная головная боль: как подобрать вещи, чтобы в груди не жало, а в талии не болталось.

Выбор купальника тут, пожалуй, самый трудный квест. Традиционные бикини на веревочках - не слишком адаптированный вариант. Но как же тогда найти свой идеальный купальник и на что обращать внимание при покупке?

Вот основные правила.

Никаких уплотненных чашек. Подкладка только "крадет" место и дополнительно увеличивает объем.

Только широкие лямки (дополнительный плюс, если их можно регулировать). Тонкие бретельки с трудом обеспечат желаемую поддержку, а вот широкие не только будут комфортными, но и помогут сбалансировать силуэт.

Ориентируйся на размер чашек, а не на таблицу S/M/L/XL. Так ты точнее подберешь нужный тебе размер, а тут он как раз имеет значение.

Откажись от определенных фасонов. Увы, приходится признать, что не все купальники идут всем. Если у тебя большая грудь, то на купальники с открытыми плечами, глубоким декольте, обилием ремешков и шнуровок и треугольными топами бикини лучше не смотреть. Это сразу сэкономит тебе время и энергию.

Слитный купальник - твой друг. Многие относятся к такому фасону с недоверием, ведь там нет дополнительной поддержки. Но такие модели отлично работают на пышногрудых девушках - просто надо выбирать достаточно закрытые купальники с высокой линией выреза.

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