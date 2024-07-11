Стилистка перечислила устаревшие тренды в одежде

Стилистка-имиджмейкер Ольга Родина перечислила устаревшие тренды в одежде летом 2024 года. Ее комментарий публикуют "Аргументы и факты", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, из моды вышли укороченные джинсы и брюки с широкими штанинами, заявила эксперт. "Я считаю, что эта модель просто уродует ноги", - отметила она. Кроме того, актуальность утратили штаны с завышенной талией, которые специалистка посоветовала заменить на данные изделия с низкой или средней посадкой.

В то же время в перечне оказались велосипедки. "Оставьте их для спортзала либо же сочетайте с ультрамодными ажурными платьями. Речь о тех самых полупрозрачных платьях, которые мы раньше носили только на пляж", - пояснила собеседница издания.