14 июля 2024

14 июля 2024 11:19

Стилист Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает 163 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, актуальной тенденцией предстоящих сезонов эксперт назвал высокий воротник в одежде. "Тренд грядущего осенне-зимнего сезона - закрытая шея и декольте", - заявил он.

По словам специалиста, высокий воротник в предметах гардероба представили на показах брендов Carven, Rokh, Courrèges и Acne Studios. Помимо этого, модели также вышли на подиумы в одежде с высоким воротником марок Proenza Schouler, Eudon Choi, Prada.


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