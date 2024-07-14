Стилист Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд на осень и зиму. Соответствующий пост появился в его Telegram, который насчитывает 163 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, актуальной тенденцией предстоящих сезонов эксперт назвал высокий воротник в одежде. "Тренд грядущего осенне-зимнего сезона - закрытая шея и декольте", - заявил он.

По словам специалиста, высокий воротник в предметах гардероба представили на показах брендов Carven, Rokh, Courrèges и Acne Studios. Помимо этого, модели также вышли на подиумы в одежде с высоким воротником марок Proenza Schouler, Eudon Choi, Prada.