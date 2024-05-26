Стилист объяснила, почему нужно купить красную сумку на лето

Красные сумки продолжают быть трендом весенне-летнего сезона, несмотря на "бум" изделий осенью. Об этом "Газете.Ru" рассказала старший редактор моды Lamoda Юлия Санукова, передает Day.Az.



"Осенний тренд на красные сумки и не подумал уходить. Новые коллекции сезона весна-лето 2024 вновь полны этих ярких и дерзких аксессуаров из кожи, замши, лака и текстиля. Спорить здесь совсем не хочется: эти модели чудо как хороши собой и, не сомневаемся, станут весомым украшением гардероба на ближайшее время", - начала эксперт.

Она также отметила, что интерес к красным сумкам цикличен: возобновляется каждые три-четыре года.

"Вот и сейчас бум на томатно-красные, алые, вишневые модели заметен повсюду: в обзорах стритстайла, тикток-трендах, глянцевых статьях. Конечно, причина в том, что красный всегда вызывает эмоции и привлекает к себе внимание. А еще хорошо сочетается с серой, бежевой, черной палитрой, то есть базой", - посоветовала Манукова.

Стилист рекомендовала отдать предпочтение более глубокому, благородному красному оттенку - бордовому.



"Тот самый цвет, о котором все говорили после того, как новый креативный директор Gucci Сабато де Сарно сделал его звездой своей первой коллекции", - заключила она.