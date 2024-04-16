16 апреля 2024

16 апреля 2024 11:18

Названа модная замена джинсовым курткам

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсовым курткам весной 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о бомберах, которые стали одним из основных предметов гардероба на показах по всему миру, отметили журналисты. Например, британский бренд JW Anderson представил объемный вариант, украшенный перьями. В свою очередь, французская марка Chloe презентовала изделие из фактурного материала с эффектом кожи. Кроме того, подобные вещи можно найти в коллекциях Acne Studios, Cos, Mango и Loewe.

Также популяризации данного вида курток способствовала российская манекенщица Ирина Шейк, указали редакторы. Папарацци сняли знаменитость на прогулке в Нью-Йорке, США, в черном бомбере с объемными рукавами, который она сочетала с асимметричной юбкой длины миди и остроносыми сапогами на высоких каблуках.


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