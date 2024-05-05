5 мая 2024

5 мая 2024 11:30

Небрежная прическа из 1990-х годов вновь обрела популярность

Прическа, которая была особенно популярна в 1990х-х годах, вновь обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о многослойной стрижке, которую парикмахеры прозвали "прической из 1990-х". Лондонские стилисты Ник Лэтэм и Шон Пол Нозер объясняют, что при создании такой стрижки создают мягкие слои, тем самым придавая ей эффект небрежности. "Должно казаться, будто стрижку сделали несколько месяцев, а не пару дней назад", - уточнили они.

По словам экспертов, необходимо отказаться от большого количества слоев, чтобы обладательнице вернувшейся в моду прически не пришлось долго укладывать волосы. "Эта прическа - словно макияж без макияжа", - пояснили собеседники издания и добавили, что особенно стрижка подойдет владелицам кудрявых и волнистых волос.


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